"Będziemy to wzmacniać". Zełenski chwali się osiągnięciami na froncie
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Opinie

"Będziemy to wzmacniać". Zełenski chwali się osiągnięciami na froncie

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Wołodymyr Zełenski, prezydent Ukrainy
Wołodymyr Zełenski, prezydent Ukrainy Źródło: PAP / Radek Pietruszka
Prezydent Ukrainy poinformował, że od pewnego czasu armia jest zdolna do rażenia celów na obszarach Rosji, które jeszcze do niedawna były poza jej zasięgiem.

Jak przekazał Wołodymyr Zełenski, siły bezzałogowych systemów Sił Zbrojnych Ukrainy stały się jednym z najważniejszych elementów prowadzenia walki na froncie.

– Możemy osiągnąć cele, które wcześniej były albo całkowicie nieosiągalne dla broni konwencjonalnej, albo niezwykle trudne do osiągnięcia i wymagały ogromnych nakładów. W ciągu zaledwie roku od powstania grupy SBS rosyjskie cele o różnej wartości, wartej prawie 40 miliardów dolarów, zostały zniszczone – podkreślił Zełenski w swoim wieczornym przemówieniu do Ukraińców.

Przywódca wskazał, że siły dronowe stały się "wzorem dla wielu innych armii". W ostatnich miesiącach bezzałogowce skutecznie raziły elementy łańcucha logistycznego Rosjan.

– Rosyjski region przygraniczny również znajduje się pod naszym wpływem. Wróg to odczuwa i będziemy to wzmacniać. Będziemy dalej wzmacniać SBS – podkreślił Zełenski.

Ukraińskie media przypominają, że prezydent ustanowił 11 czerwca Dniem Sił Zbrojnych Ukrainy – Bezzałogowych Systemów Wojskowych.

Ukraina uderza w cele w głębi Rosji

Siły ukraińskie zaatakowały cele oddalone niemal tysiąc kilometrów od granicy. Rakiety Flamingo uderzyły w zakład zbrojeniowych w Czeboksarach, a drony – w rafinerię Kujbyszewska w obwodzie samarskim.

"Kontynuujemy stosowanie ukraińskich dalekosiężnych sankcji wobec rosyjskich obiektów wojskowych i sektora naftowego. Tej nocy ukraińskie FP-5 Flamingo trafiły w zakład zbrojeniowy w Czeboksarach, który zaopatruje armię okupanta w komponenty do dronów i rakiet. Dziękuję Siłom Zbrojnym Ukrainy za celność!" – przekazał prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski na platformie Telegram.

"Odpowiedź SBU dosięgła również dwóch obiektów infrastruktury naftowej w obwodzie włodzimierskim, oddalonych o 700 kilometrów" – zaznaczył Wołodymyr Zełenski.

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Opracował: Marcin Bugaj
Źródło: Unian
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