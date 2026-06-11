"Będziemy to wzmacniać". Zełenski chwali się osiągnięciami na froncie

Jak przekazał Wołodymyr Zełenski, siły bezzałogowych systemów Sił Zbrojnych Ukrainy stały się jednym z najważniejszych elementów prowadzenia walki na froncie.
– Możemy osiągnąć cele, które wcześniej były albo całkowicie nieosiągalne dla broni konwencjonalnej, albo niezwykle trudne do osiągnięcia i wymagały ogromnych nakładów. W ciągu zaledwie roku od powstania grupy SBS rosyjskie cele o różnej wartości, wartej prawie 40 miliardów dolarów, zostały zniszczone – podkreślił Zełenski w swoim wieczornym przemówieniu do Ukraińców.
Przywódca wskazał, że siły dronowe stały się "wzorem dla wielu innych armii". W ostatnich miesiącach bezzałogowce skutecznie raziły elementy łańcucha logistycznego Rosjan.
– Rosyjski region przygraniczny również znajduje się pod naszym wpływem. Wróg to odczuwa i będziemy to wzmacniać. Będziemy dalej wzmacniać SBS – podkreślił Zełenski.
Ukraińskie media przypominają, że prezydent ustanowił 11 czerwca Dniem Sił Zbrojnych Ukrainy – Bezzałogowych Systemów Wojskowych.
Ukraina uderza w cele w głębi Rosji
Siły ukraińskie zaatakowały cele oddalone niemal tysiąc kilometrów od granicy. Rakiety Flamingo uderzyły w zakład zbrojeniowych w Czeboksarach, a drony – w rafinerię Kujbyszewska w obwodzie samarskim.
"Kontynuujemy stosowanie ukraińskich dalekosiężnych sankcji wobec rosyjskich obiektów wojskowych i sektora naftowego. Tej nocy ukraińskie FP-5 Flamingo trafiły w zakład zbrojeniowy w Czeboksarach, który zaopatruje armię okupanta w komponenty do dronów i rakiet. Dziękuję Siłom Zbrojnym Ukrainy za celność!" – przekazał prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski na platformie Telegram.
"Odpowiedź SBU dosięgła również dwóch obiektów infrastruktury naftowej w obwodzie włodzimierskim, oddalonych o 700 kilometrów" – zaznaczył Wołodymyr Zełenski.
Czytaj też:
Ławrow: Trzy kraje europejskie proszą o spotkanie z przedstawicielami RosjiCzytaj też:
"Chcemy koncentrować się na tym". MSZ Ukrainy z apelem do Polski