Gorąco w kraju NATO. Wykryto kolejnego drona, wysłano specjalne alerty

Prezydent Rumunii Nicusor Dan przekazał w piątek za pośrednictwem platformy X, że rumuński pilot myśliwca F-16 strącił drona, który wtargnął w przestrzeń powietrzną kraju. "Obecnie zespoły z odpowiednich instytucji przeczesują teren, aby dostarczyć jak najwięcej szczegółów o tym incydencie" – relacjonował przywódca.

Rumuńskie ministerstwo obrony poinformowało, że dron zestrzelono nad niezamieszkanym obszarem w pobliżu miejscowości Padina w okręgu Buzau na wschodzie kraju. Resort opisał, że około godz. 9:40 (godz. 8:40 w Polsce) radary wykryły obiekt około 20 km na wschód od miejscowości Sulina. Następnie wleciał on w rumuńską przestrzeń powietrzną. Sulina jest położona nieopodal granicy z Ukrainą. Komunikat prezydenta Rumunii został opublikowany w podobnym czasie, kiedy w stolicy Ukrainy – Kijowie – ogłoszono alarm powietrzny z powodu rosyjskiego ataku.

Przestrzeń powietrzna Rumunii naruszona czwarty dzień z rzędu

W kolejnych dniach dochodziło do podobnych zdarzeń. W sobotę dron, który wleciał w rumuńską przestrzeń powietrzną, został zestrzelony 9,6 km na zachód od miasta Sfantu Gheorghe w centralnej części kraju. Natomiast w niedzielę bezzałogowiec został zestrzelony w odległości 12 km na północny wschód od Suliny, nad wodami terytorialnymi.

W poniedziałek przestrzeń powietrzna Rumunii została naruszona czwarty dzień z rzędu. Do wykrycia obiektu doszło znów na pograniczu z Ukrainą. Nie wiadomo, skąd pochodziła maszyna. Rumuński resort obrony podał, że chwilę przed godz. 9:00 rano wojsko poderwało dwa myśliwce F-16, których zadaniem było monitorowanie sytuacji. Ostatecznie bezzałogowiec jedynie przez krótki czas znajdował się w przestrzeni powietrznej kraju NATO, a następnie przekroczył ukraińską granicę – opisał portal Interia.pl. Mieszkańcy okręgu Tulcza otrzymali alerty ostrzegawcze.

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