Decyzja zapadła. Kolejne miliardy dolarów popłyną na Ukrainę

Jak przekazano w komunikacie, uruchomienie kolejnych środków było możliwe po zakończeniu przeglądu reform, jakie w ostatnich miesiącach wdrożył rząd Ukrainy. Ogólna ocena tych działań była "zadowalająca". Wszystkie ilościowe kryteria realizacji programu i cele orientacyjne na koniec marca zostały spełnione, choć nie osiągnięto celu na koniec czerwca dotyczącego rezerw międzynarodowych netto.

"Wdrażanie reform uległo spowolnieniu, niektóre cele strukturalne zostały osiągnięte z opóźnieniem lub w ogóle nie zostały osiągnięte” – dodano w komunikacie.

Do tej pory Ukraina otrzymała z MFW 2,2 mld dolarów.

MFW stwierdził, że Ukraina utrzymała stabilność makroekonomiczną i finansową pomimo wojny z Rosją. W oświadczeniu zauważono jednak, że perspektywy gospodarcze pogorszyły się głównie z powodu nasilenia ataków na infrastrukturę krytyczną i skutków ubocznych wojny na Bliskim Wschodzie.

Ukraina potrzebuje pieniędzy

Niedawno Politico, powołując się na wysokiego rangą pracownika Departamentu Obrony USA, informuje, że Ukraina chce pozyskać dodatkowe 20 mld dolarów, aby umocnić swoją przewagę nad Rosją na polu bitwy.



Wniosek o dodatkowe środki ma zostać złożony 18 czerwca na kolejnym spotkaniu Grupy Kontaktowej ds. Obronności Ukrainy. Kwestia ta została również poruszona przez ministra obrony Ukrainy Mychajło Fiodorowa i innych przedstawicieli rządu podczas serii spotkań z przedstawicielami Norwegii, Szwecji, Niemiec i Kanady.



Każdy z sojuszników Ukrainy ma zostać poproszony o przekazanie od 2 do 6 miliardów dolarów w formie darowizny lub pożyczki.



Te pieniądze mają zostać przeznaczone na obronę powietrzną, zwiększone składki na PURL, czyli program sponsorowany przez NATO, w ramach którego sojusznicy kupują broń dla Ukrainy od Stanów Zjednoczonych, a także na zakup dodatkowych bezzałogowych statków powietrznych, amunicji, sprzętu do walki elektronicznej, broni dalekiego zasięgu oraz na bezpośrednie zakupy od ukraińskich firm zbrojeniowych.



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