Przełom ws. wojny? Padła deklaracja Ławrowa

Rozmowa szefów dyplomacji obu państwa, do której doszło w Manili, trwała 35 minut. Siergiej Ławrow i Marco Rubio rozmawiali m.in. o wojnie na Ukrainie, a także o sytuacji na Bliskim Wschodzie.

Rozmowy przeprowadzono przy okazji organizowanej na Filipinach konferencji państw ASEAN.

Rosyjska agencja państwowa Tass przekazała, że Siergiej Ławrow zapowiedział gotowość do rozwiązania konfliktu w Ukrainie i zobowiązanie do "przestrzegania porozumień zawartych w Anchorage".

"Rosja jest gotowa powrócić do negocjacji"

"Rosja jest gotowa powrócić do negocjacji z Ukrainą dopiero po tym, jak Władimir Putin osiągnie cel, jakim jest zdobycie Doniecka" – przekazał w środę Bloomberg, powołując się na źródła blisko Kremla.

Ministerstwo obrony Rosji zapewniło Władimira Putina, że może przejąć pełną kontrolę nad tym obszarem do końca roku.

Bloomberg, powołując się na źródła bliskie rosyjskiemu ministerstwu obrony, przekazuje jednak, że wielu przedstawicieli rosyjskich sił zbrojnych uważa te plany za nierealne i jest przekonanych, że przejęcie kontroli nad obwodem donieckim będzie możliwe dopiero w 2027 roku.

Zełenski jest "zaskoczony"

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski powiedział w marcu, że jest "zaskoczony" tym, że ktokolwiek może wierzyć, że wojna lub jej faza zakończy się po wycofaniu się Ukrainy z Donbasu.

– Logiczne pytanie brzmi: skoro ich celem jest tylko Donbas – to pytanie do naszych amerykańskich kolegów – to skoro mogą zdobyć Donbas, to dlaczego mówią, że pójdą dalej i że potem będą inne warunki? Zatem moim zdaniem problem ewidentnie nie leży w Donbasie – powiedział.

W nocy z niedzieli na poniedziałek Ukraińcy zaatakowali dronami m.in. cele w obwodzie moskiewskim. Wysłali ponad 400 maszyn.

Władze Federacji Rosyjskiej informują o ataku ponad 400 dronów na obwód moskiewski. Jak przekazały, większość bezzałogowców została zneutralizowana przez siły obrony powietrznej na dalekich podejściach, natomiast 85 maszyn zniszczono w momencie zbliżania się do Moskwy.

Bezzałogowce atakowały region moskiewski między 20.30 a 5.00 rano w poniedziałek.

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