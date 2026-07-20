Zapadła decyzja. UE uruchomi kolejną pomoc dla Ukrainy

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen odbyła w poniedziałek rozmowę z premierem Ukrainy Serhijem Koreckim. Jednym z głównych tematów było uruchomienie projektu Drone Deal, który ma przyspieszyć produkcję nowoczesnych dronów i systemów obronnych na potrzeby Ukrainy.

Drone Deal

Jak poinformowała szefowa Komisji Europejskiej, inicjatywa zakłada połączenie doświadczeń zdobytych przez Ukrainę podczas wojny z możliwościami produkcyjnymi europejskiego przemysłu. W ramach projektu planowane są wspólne inwestycje, transfer technologii oraz rozwój systemów przeciwdziałania dronom.

"Nasz projekt dotyczący dronów (Drone Deal) wykorzysta potencjał przemysłu UE, aby szybko i na dużą skalę produkować dla Ukrainy najbardziej innowacyjny sprzęt obronny" – przekazała Ursula von der Leyen po zakończeniu rozmowy.

Ukraina na drodze do UE

Podczas spotkania omówiono również postępy Ukrainy na drodze do integracji z Unią Europejską. Rozmówcy rozmawiali o reformach niezbędnych w procesie akcesyjnym, a przewodnicząca KE zapewniła o dalszym wsparciu Brukseli dla działań podejmowanych przez Kijów.

Istotnym tematem były także przygotowania Ukrainy do nadchodzącego sezonu zimowego. Dyskusja dotyczyła przede wszystkim ochrony infrastruktury krytycznej, w tym systemu energetycznego, który pozostaje jednym z głównych celów rosyjskich ataków. Von der Leyen podkreśliła, że „Ukraina może liczyć na nasze pełne wsparcie, także w działaniach na rzecz poprawy zarządzania sektorem energetycznym”.

Rozmowa potwierdziła utrzymanie szerokiego wsparcia Unii Europejskiej dla Ukrainy – zarówno w obszarze bezpieczeństwa i produkcji uzbrojenia, jak i reform gospodarczych, infrastrukturalnych oraz przygotowań do kolejnego sezonu grzewczego.

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