Kolejny krok Ukrainy do UE. Bruksela podjęła decyzję

Bruksela zgodziła się na negocjacje w kwestii spraw zagranicznych i polityki obronnej UE. To kolejny krok w stronę akcesji Ukrainy do UE. Warto przypomnieć, że zaledwie miesiąc wcześniej Komisja Europejska podjęła podobną decyzję w sprawie klastra w obszarze spraw fundamentalnych. Krok ten do tej pory blokowały Węgry. Klaster pierwszy, zwany podstawowym, dotyczy kwestii związanych z praworządnością; jest otwierany jako pierwszy i zamykany jako ostatni.

– To naprawdę dobra wiadomość. Oczywiście, oczekiwania były duże, co wynikało z ogólnego poczucia pędu. Cieszymy się jednak, że wszystkie państwa członkowskie są zaangażowane w ten proces i że nie widzimy żadnych poważnych przeszkód – powiedział ukraiński minister ds. integracji Ukrainy z UE i NATO Taras Kaczka.

Państwo kandydujące do Unii Europejskiej musi rozpocząć negocjacje od otwarcia sześciu klastrów. Ukrainie pozostało jeszcze cztery. Dotyczą one rynku wewnętrznego, konkurencyjności, klimatu i rolnictwa.

Pod koniec czerwca Węgry ponownie uniemożliwiły grupie roboczej Rady UE zatwierdzenie wyników kontroli dotyczącej klastrów negocjacyjnych dla Ukrainy i Mołdawii. Oznacza to, że Węgry zablokowały dalsze kroki w kierunku otwarcia negocjacji akcesyjnych z UE.



Będą preferencje dla Ukrainy?

Według doniesień portalu Politico, Komisja Europejska pracuje nad nowym rozwiązaniem, które ma umożliwić państwom ubiegającym się o członkostwo w Unii Europejskiej korzystanie z części przywilejów gospodarczych jeszcze przed formalnym przystąpieniem do Wspólnoty.

Celem nowego rozwiązania ma być przyspieszenie procesu rozszerzenia Unii Europejskiej bez łagodzenia kryteriów akcesyjnych oraz bez zmiany obowiązujących zasad przyjmowania nowych państw. Głównym beneficjentem takiego rozwiązania byłaby Ukraina, której proces akcesyjny wyraźnie zahamował w ostatnim czasie.

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