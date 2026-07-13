Referendum w sprawie wejścia Ukrainy do UE? Padła propozycja

Adam Bielan, europoseł PiS, był pytany w Radiowej Jedynce o ewentualne wejście Ukrainy do Unii Europejskiej.

Referendum ws. wejścia Ukrainy do UE?

Polityk podkreślił, że "negocjacje, powiedzmy sobie szczerze, będą trwały wiele lat".

– Premier Peter Magyar, już nowy premier Węgier, określił czas tych negocjacji na 10 do 15 lat. Zapowiedział, że na Węgrzech odbędzie się, po zakończeniu tych negocjacji, referendum – przypomniał.

Zdaniem Adama Bielana "takie samo referendum powinno odbyć się również w Polsce".

– Żądamy od polskiego rządu wstrzymania negocjacji akcesyjnych z Ukrainą. Te negocjacje i tak budzą olbrzymie kontrowersje ze względu na konkurencję produktów rolnych z Ukrainy. Natomiast my nie widzimy żadnego powodu, żeby otwierać kolejne klastry negocjacyjne – dodał europoseł PiS.

Klastry negocjacyjne ws. wejścia Ukrainy do UE otwarte

15 czerwca Unia Europejska otworzyła pierwszy blok tematyczny w negocjacjach akcesyjnych z Ukrainą. Krok ten do tej pory blokowały Węgry. Klaster pierwszy, zwany podstawowym, dotyczy kwestii związanych z praworządnością; jest otwierany jako pierwszy i zamykany jako ostatni.

W piątek kraje członkowskie Unii Europejskiej wstępnie zgodziły się na otwarcie drugiego klastra w negocjacjach akcesyjnych z Ukrainą i Mołdawią. Oficjalnie nastąpi to we wtorek podczas konferencji międzyrządowych z oboma państwami.

Pod koniec czerwca Węgry ponownie uniemożliwiły grupie roboczej Rady UE zatwierdzenie wyników kontroli dotyczącej klastrów negocjacyjnych dla Ukrainy i Mołdawii. Oznacza to, że Węgry zablokowały dalsze kroki w kierunku otwarcia negocjacji akcesyjnych z UE.

Oznacza to, że grupa robocza wciąż nie zatwierdziła wyników selekcji klastrów 2-6 dla Ukrainy, co oznacza, że kolejny krok – wysłanie Ukrainie listu z zaproszeniem do przedstawienia stanowiska negocjacyjnego w sprawie każdego klastra – nie może jeszcze nastąpić, opóźniając rozpoczęcie dyskusji na temat ich otwarcia.

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