Historyczny rekord oglądalności. TVP rozbiła bank

Finał mistrzostw świata FIFA 2026, w którym reprezentacja Hiszpanii po dogrywce pokonała Argentynę, okazał się ogromnym sukcesem także przed telewizorami. Transmisję na antenach Telewizji Polskiej śledziło średnio 7,5 mln widzów, a TVP Sport osiągnęła najlepszy wynik w swojej historii.

Miliony Polaków oglądały finał mundialu. TVP Sport z historycznym rekordem oglądalności

Jak wskazują dane Nielsen Media z uwzględnieniem widowni poza domem, które publikuje serwis Wirtualna Polska, decydujące spotkanie mundialu, rozegrane w niedzielny wieczór i rozpoczęte około godz. 21.00, było transmitowane równocześnie w TVP1 oraz TVP Sport. Łącznie zgromadziło średnią widownię na poziomie 7,5 mln osób.

Jak poinformowała TVP Sport, aż 2,74 mln widzów oglądało finał właśnie na tej antenie. Był to najwyższy wynik oglądalności pojedynczej transmisji w historii kanału.

Dużym zainteresowaniem cieszył się również mecz o trzecie miejsce. Sobotnie starcie Anglii z Francją, rozpoczęte około godz. 23.00, oglądało średnio 3,3 mln widzów na antenach TVP1 i TVP Sport.

Mistrzostwa świata FIFA 2026 odbywały się od 11 czerwca do 19 lipca na stadionach w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku. Turniej zakończył się triumfem Hiszpanii, która po dogrywce pokonała Argentynę i sięgnęła po tytuł mistrza świata.

Mundial 2026. Triumf Hiszpanii

Hiszpania po 16 latach ponownie sięgnęła po tytuł piłkarskich mistrzów świata. W finale mundialu 2026 reprezentacja prowadzona przez Luisa de la Fuente pokonała Argentynę 1:0 po dogrywce. Jedynego gola spotkania, rozegranego na MetLife Stadium w East Rutherford w stanie New Jersey, zdobył Ferran Torres w 106. minucie.

Ogromne poruszenie w sieci wywołał też premierowy Halftime Show podczas meczu o mistrzostwo świata. Widowisko wzbudziło skrajne reakcje i niemal natychmiast stało się jednym z najgorętszych tematów w mediach społecznościowych.