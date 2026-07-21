Reforma zarobków lekarzy. Minister zdrowia: To nie jest starcie ze światem medyków
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Reforma zarobków lekarzy. Minister zdrowia: To nie jest starcie ze światem medyków

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Minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda
Minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda Źródło: PAP / Albert Zawada
We wtorek rząd zajmie się przedstawionymi przez Ministerstwo Zdrowia propozycjami reform. Szefowa resortu podkreśla, że nowe przepisy nie były tworzone przeciwko środowisku lekarzy.

Po wybuchu afery w Szpitalu Południowym premier Donald Tusk zapowiedział reformę systemu wynagradzania lekarzy. Pierwszy krok został wykonany w ubiegłym tygodniu, kiedy prezydent Karol Nawrocki podpisał ustawę umożliwiającą gromadzenie danych o wynagrodzeniach m.in. lekarzy w powiązaniu z numerem PESEL. Z kolei we wtorek rząd ma zając się kolejnymi propozycjami przygotowanymi przez Ministerstwo Zdrowia.

Dzisiaj na Radzie Ministrów jest punkt, który jest poświęcony pakietowi zmian, natomiast musimy pamiętać, że tutaj mamy dwie ścieżki legislacyjne. Dwie propozycje będą w formie projektów ustaw, natomiast 5 kolejnych to są rozporządzenia ministra zdrowia, więc będę je dzisiaj przedstawiała Radzie Ministrów w sposób kompleksowy – powiedziała szefowa resortu Jolanta Sobierańska-Grenda.

Reforma wynagradzania lekarzy

Minister wskazała, że w przygotowanej reformie znalazł się zapis o limicie wynagradzania lekarzy, który miałby wynosić do 240 złotych brutto za godzinę. Zdaniem Sobierańskiej-Grendy, to jest "naprawdę bardzo dobra stawka, biorąc pod uwagę to, że możemy dopracować do dwóch etatów, czyli ponad 70 tysięcy złotych brutto".

Znam wielu dyrektorów, którzy sobie doskonale z tą sytuacją poradzą, zresztą dajemy bardzo dużo narzędzi ku temu. M.in. mamy tę regulację, która pozwala rezygnować w niektórych przypadkach z dyżurów chociażby weekendowych. Zachęcamy do przechodzenia na procedury jednodniowe, zachęcamy również do przeorganizowania pracy oddziałów – powiedziała.

Sobierańska-Grenda podkreśliła, że reforma nie jest wymierzona przeciwko lekarzom, ale ma naprawić system ich wynagradzania.

To nie jest starcie ze światem medyków... to dialog (...) Propozycja została przedstawiona (…) w przestrzeni publicznej funkcjonuje od wielu miesięcy. W związku z tym, że na stole nic nowego się nie pojawia jest powszechnie akceptowana. Projekt ustawy będzie skierowany do konsultacji społecznych – wskazała.

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Opracował: Marcin Bugaj
Źródło: RMF FM
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