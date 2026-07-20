Zespół ds. polityki klastrowej powołany. Jakie zmiany planuje MRiT?

"Klastry odgrywają istotną rolę we wzmacnianiu innowacyjności, konkurencyjności i odporności gospodarki. Łączą przedsiębiorstwa, jednostki naukowe, administrację oraz instytucje otoczenia biznesu, tworząc warunki do współpracy, rozwoju nowych technologii i realizacji wspólnych przedsięwzięć. Od przyjęcia dokumentu 'Kierunki rozwoju polityki klastrowej po 2020 roku' istotnie zmieniły się jednak warunki funkcjonowania gospodarki. Przyspieszyły transformacja cyfrowa i zielona, wzrosło znaczenie bezpieczeństwa gospodarczego i odporności łańcuchów dostaw, a konkurencja międzynarodowa w obszarze innowacji i technologii stała się jeszcze silniejsza. Powołanie Zespołu umożliwi przegląd dotychczasowych rozwiązań oraz przygotowanie założeń polityki klastrowej na kolejne lata" – czytamy w komunikacie.

Czym zajmie się nowy zespół?

Zespół będzie organem pomocniczym ministra właściwego do spraw gospodarki. Jego głównym zadaniem będzie wspieranie ministra w kształtowaniu spójnej i skutecznej polityki klastrowej. Prace skoncentrują się w szczególności na:

– identyfikowaniu kierunków rozwoju klastrów oraz barier i wyzwań wpływających na ich funkcjonowanie;

– ocenie dotychczasowego systemu wsparcia i rekomendowaniu rozwiązań zwiększających jego przejrzystość i skuteczność;

– wypracowaniu kierunków rozwoju krajowej polityki klastrowej, spójnych z polityką gospodarczą państwa;

– przygotowywaniu propozycji zmian legislacyjnych, instytucjonalnych i organizacyjnych wspierających rozwój klastrów;

– opracowaniu systemu monitorowania i oceny efektów polityki klastrowej;

– promowaniu wiedzy o klastrach i idei klasteringu;

– przygotowywaniu stanowisk dotyczących polityki klastrowej na poziomie Unii Europejskiej;

– wspieraniu promocji polskich klastrów w kraju i za granicą, wymieniono.

Istotnym elementem działalności Zespołu będzie również inicjowanie współpracy i wymiany wiedzy pomiędzy administracją publiczną, Krajowymi Klastrami Kluczowymi, pozostałymi klastrami, środowiskiem naukowym, partnerami gospodarczymi oraz instytucjami realizującymi instrumenty wsparcia przedsiębiorstw.

Pracom Zespołu będzie przewodniczył dyrektor Departamentu Innowacyjności i Polityki Kosmicznej. W jego skład wejdą także przedstawiciele departamentów Ministerstwa Rozwoju i Technologii odpowiedzialnych m.in. za gospodarkę cyfrową, współpracę międzynarodową, inwestycje i politykę przemysłową. Do udziału w pracach Zespołu zostaną zaproszeni przedstawiciele innych resortów oraz kluczowych instytucji zaangażowanych w realizację polityki innowacyjnej i gospodarczej, w tym Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Agencji Rozwoju Przemysłu i Polskiego Funduszu Rozwoju, podano także.

Pierwsze posiedzenie Zespołu odbędzie się w terminie do trzech miesięcy od dnia wejścia w życie zarządzenia.

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