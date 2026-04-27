Pogrzeb Łukasza Litewki. Prezydent Nawrocki weźmie w nim udział?

Uroczystości pogrzebowe Łukasza Litewki rozpoczną się w środę, 29 kwietnia, o godz. 13:30 w kościele parafii rzymskokatolickiej pw. św. Joachima w Sosnowcu przy ul. ks. Jerzego Popiełuszki 46.

Uroczystość będzie miała charakter państwowy. Jej organizatorem jest Kancelaria Sejmu. Mszy świętej będzie przewodniczył biskup sosnowiecki Artur Ważny.

Po mszy świętej kondukt żałobny przejdzie na Cmentarz Parafialny przy ul. Zuzanny w Sosnowcu.

Pogrzeb Łukasza Litewki. Prezydent Karol Nawrocki weźmie udział?

W poniedziałek prezydent Karol Nawrocki odznaczył pośmiertnie posła Łukasza Litewkę Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Przed wylotem prezydenta do Dubrownika szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz, był pytany, czy prezydent Karol Nawrocki weźmie udział uroczystościach pogrzebowych posła Litewki.

Prezydencki minister przyznał, że Karol Nawrocki to rozważa.

Marcin Przydacz zaznaczył, że prezydent udaje się w poniedziałek do Chorwacji, gdzie będzie uczestniczył m.in. w szczycie Trójmorza. Wizyta ma potrwać do środy.

– Jeśli dojdą tu jakieś konkretne zmiany programu i decyzja pana prezydenta w zakresie uczestnictwa (w uroczystościach pogrzebowych), to na pewno o tym poinformujemy jak najszybciej. Na ten moment mogę powiedzieć, że tak, rozważana jest taka decyzja i uczestnictwo – przekazał szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej.

Z zaktualizowanego harmonogramu wizyty prezydenta wynika, że prezydent skrócił pobyt w Chorwacji i weźmie udział w pogrzebie tragicznie zmarłego posła Lewicy.

Łukasz Litewka nie żyje. Zginął w tragicznym wypadku

Łukasz Litewka, poseł Lewicy, zginął w czwartek w tragicznym wypadku. Jadąc na rowerze, został potrącony przez samochód. Kierowca mitsubishi, 57-letni mieszkaniec Sosnowca, został w piątek przesłuchany, a następnie usłyszał zarzut spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym. Wcześniej wykonano badania mające sprawdzić wersję wydarzeń mówiącą o zasłabnięciu za kierownicą.

Łukasz Litewka był posłem X kadencji Sejmu. Z wykształcenia był socjologiem. W wyborach parlamentarnych w 2023 roku z listy tej partii uzyskał mandat posła X kadencji. Startował z ostatniego miejsca na liście, zdobywając 40 579 głosów, wyprzedzając Włodzimierza Czarzastego, który startował z pierwszego miejsca. Łukasz Litewka słynął z działalności charytatywnej, pomagał zwłaszcza dzieciom i zwierzętom.

Odznaczenie dla Łukasza Litewki. Prezydent podjął decyzję

