Nowe informacje ws. pogrzebu Łukasza Litewki. "Może wziąć udział nawet 20 tys. osób"

Uroczystości pogrzebowe Łukasza Litewki rozpoczną się w środę, 29 kwietnia, o godz. 13:30 w kościele parafii rzymskokatolickiej pw. św. Joachima w Sosnowcu przy ul. ks. Jerzego Popiełuszki 46.

Uroczystość będzie miała charakter państwowy. Jej organizatorem jest Kancelaria Sejmu. Mszy świętej będzie przewodniczył biskup sosnowiecki Artur Ważny.

Po mszy świętej kondukt żałobny przejdzie na Cmentarz Parafialny przy ul. Zuzanny w Sosnowcu.

Pogrzeb Łukasza Litewki. Nowe informacje

Grzegorz Płaczek, szef klubu Konfederacji przekazał na platformie X, że podczas Konwentu Seniorów ustalono, iż "w środę nie będzie przerwy w obradach Sejmu".

"Jedyną zmianą w porządku dziennym będzie brak porannych glosowań – tak, aby chętni parlamentarzyści mogli wziąć udział w pogrzebie posła śp. Łukasza Litewki, który obędzie się tego dnia o godz. 13.30 w Sosnowcu" – przekazał polityk Konfederacji.

Dodał, że "w uroczystościach może wziąć udział nawet 20 tys. osób".

Nie żyje Łukasz Litewka

Łukasz Litewka, poseł Lewicy, zginął w czwartek w tragicznym wypadku. Jadąc na rowerze, został potrącony przez samochód. Kierowca mitsubishi, 57-letni mieszkaniec Sosnowca, został w piątek przesłuchany, a następnie usłyszał zarzut spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym. Wcześniej wykonano badania mające sprawdzić wersję wydarzeń mówiącą o zasłabnięciu za kierownicą.

Łukasz Litewka był posłem X kadencji Sejmu. Z wykształcenia był socjologiem. W wyborach parlamentarnych w 2023 roku z listy tej partii uzyskał mandat posła X kadencji. Startował z ostatniego miejsca na liście, zdobywając 40 579 głosów, wyprzedzając Włodzimierza Czarzastego, który startował z pierwszego miejsca. Łukasz Litewka słynął z działalności charytatywnej, pomagał zwłaszcza dzieciom i zwierzętom.

Prezydent Karol Nawrocki odznaczył pośmiertnie posła Łukasza Litewkę Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

