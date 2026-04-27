Odznaczenie dla Łukasza Litewki. Prezydent podjął decyzję

Śmierć polityka Lewicy wywołała poruszenie opinii publicznej w Polsce. Przypomnijmy, że Łukasz Litewka zginął w czwartek w tragicznym wypadku. Jadąc na rowerze, został potrącony przez samochód. Kierowca mitsubishi, 57-letni mieszkaniec Sosnowca, został w piątek przesłuchany, a następnie usłyszał zarzut spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym. Grozi mu za to od sześciu miesięcy do ośmiu lat pozbawienia wolności.

W mediach szybko zaczęły pojawiać się głosy, że Litewka, który prowadził szeroką działalność charytatywną, powinien zostać odznaczony przez prezydenta. Karol Nawrocki wsłuchał się w te głosy i podął decyzję o odznaczeniu posła Lewicy. Informację przekazał jego rzecznik Rafał Leśkiewicz.

"Postanowieniem z dnia 27 kwietnia 2026 r. Prezydent RP Karol Nawrocki odznaczył pośmiertnie tragicznie zmarłego posła na Sejm Łukasza Karola Litewkę Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski" – czytamy na profilu rzecznika prezydenta

W środę pogrzeb posła

Uroczystości pogrzebowe Łukasza Litewki zostały zaplanowane na najbliższą środę. Rozpoczną się o godz. 13.30 w kościele parafialnym pw. św. Joachima przy ul. Popiełuszki 46 w Sosnowcu. Po mszy świętej orszak pogrzebowy uda się na cmentarz przy ul. Zuzanny. Wiadomo już, że uroczystość będzie miała charakter państwowy.

W niedzielę na kilka dni przed ostatnim pożegnaniem tragicznie zmarłego posła na jego oficjalnym profilu w mediach społecznościowych pojawił się ważny apel.

"Wiemy, że wielu z Was chciałoby pożegnać Łukasza w środę. Prosimy, aby zamiast kwiatów, wiązanek wykonać dowolny gest dobroci. On na pewno wolałby, abyście kontynuowali jego misję i po prostu nieśli dobro. Zróbcie zakupy potrzebującym, wpłaćcie na zbiórkę walczącym o życie, wspomóżcie najbliższe schronisko, organizację pomocową. Będziemy wdzięczni za uszanowanie tej woli" – czytamy.

