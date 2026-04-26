Pogrzeb posła Litewki. Ujawniono szczegóły

Informację w tej sprawie przekazał prezydent Sosnowca Arkadiusz Chęciński, który powołał się na komunikat Kancelarii Sejmu.

Łukasz Litewka zginął w czwartek w tragicznym wypadku. Jadąc na rowerze, został potrącony przez samochód. Kierowca mitsubishi, 57-letni mieszkaniec Sosnowca, został w piątek przesłuchany, a następnie usłyszał zarzut spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym. Wcześniej wykonano badania mające sprawdzić wersję wydarzeń mówiącą o zasłabnięciu za kierownicą.

– Podejrzany usłyszał zarzut spowodowania wypadku komunikacyjnego ze skutkiem śmiertelnym. Czyn ten zagrożony jest karą od sześciu miesięcy do ośmiu lat pozbawienia wolności – poinformował podczas piątkowej konferencji prasowej prok. Bartosz Kilian z Prokuratury Okręgowej w Sosnowcu.

Państwowy charakter pogrzebu Łukasza Litewki

Uroczystości żałobne rozpoczną się w najbliższą środę o godz. 13:30 w kościele parafialnym pw. św. Joachima przy ul. Popiełuszki 46 w Sosnowcu. Po mszy św. orszak pogrzebowy uda się na cmentarz przy ul. Zuzanny.

Kanclaria Sejmu wydała komunikat ws. pochówku ze względu na sprawowanie przez zmarłego mandatu posła. O państwowym charakterze pogrzebu, o ile wyrazi na to zgodę rodzina Łukasza Litewki, informował wcześniej na antenie Polsat News marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty.

Dalsze informacje w sprawie organizacji uroczystości pogrzebowych mają być przekazywane w kolejnych komunikatach.

Sprawca tragicznego wypadku w areszcie

Sąd Rejonowy w Dąbrowie Górniczej wydał postanowienie o tymczasowym aresztowaniu 57-letniego kierowcy, który śmiertelnie potrącił Łukasza Litewkę. Mężczyzna spędzi za kratkami co najmniej 3 miesiące.

57-latek będzie mógł jednak opuścić areszt, jeśli wpłaci 40 tys. zł kaucji.

– Sąd przychylił się do wniosku w takim zakresie, że orzekł o 3-miesięcznej izolacji mężczyzny, ale dodał w postanowieniu warunek, wedle którego w przypadku wpłaty 40 tys. zł poręczenia majątkowego mężczyzna będzie miał prawo do opuszczenia aresztu i zostanie objęty środkami o charakterze wolnościowym, czyli dozorem policji i zakazem opuszczania kraju – powiedział rzecznik Prokuratury Okręgowej w Sosnowcu, cytowany przez rmf24.pl.

