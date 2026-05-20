"Klasyczne Formy – Współczesne Wizje". Zapraszamy na wystawę w Poznaniu

Wystawa będzie zwieńczeniem konkursu ideowego poświęconego opracowaniu alternatywnej koncepcji zabudowy dla kontrowersyjnego, modernistycznego kompleksu Arsenału i Sukiennic na poznańskim Starym Rynku. Zadaniem uczestników było stworzenie projektu nowej zabudowy inspirowanej stylistyką historyczną, w wybranym stylu przedmodernistycznym.

Podczas wystawy zaprezentowanych zostanie łącznie 12 projektów. Będą to prace laureatów konkursu: Michała Szweda (I miejsce), Kamila Matejkowskiego (II miejsce), Tomasza Jażdżewskiego (III miejsce) oraz inne wybrane projekty autorstwa: Andrei Paccianiego, Isabelli Guzman, Sebastiana Pitonia, Filipa Ciądera, Przemysława Biskupskiego, Daniela Meara, Mieszka Gorlińskiego-Sobusiaka, Krystiana Oleszki oraz Oscara Olderøya.

Uroczyste otwarcie wystawy oraz wręczenie nagród odbędzie się 30 maja o godz. 13:00. Częścią wydarzenia będą także dwie prelekcje.

Pierwszą z nich wygłosi Jacek Brodziak – socjolog, mieszkaniec Poznania, autor popularnej strony facebookowej „Architektura Klasyczna”. Prelekcja zatytułowana Konflikt między Janem Cieślińskim a Zbigniewem Zielińskim jako starcie dwóch potężnych i wykluczających się wizji świata i roli w nim architektury poświęcona będzie sporowi o kształt powojennej architektury Poznania po odwilży 1956 roku. Wykład ukaże konflikt pomiędzy modernistycznym podejściem Jana Cieślińskiego, a historyzującą wizją Zbigniewa Zielińskiego dotyczącą odbudowy serca miasta.

Drugą prelekcję wygłosi Tomasz Geras – architekt, absolwent Politechniki Warszawskiej, projektant budynków w stylu klasycznym. Wystąpienie pod tytułem Czy w XXI wieku wciąż jest miejsce dla architektury klasycznej? poświęcone będzie roli tradycji klasycznej we współczesnym projektowaniu. Architekt przedstawi przykłady realizacji z Polski i zagranicy, pokazując, w jaki sposób klasycyzm nadal inspiruje współczesną architekturę oraz wpływa na kształtowanie przestrzeni miejskiej. Prelekcja odniesie się również do najczęściej powtarzanych mitów dotyczących miejsca tradycji w architekturze XXI wieku.

Konkurs ideowy na opracowanie alternatywnej koncepcji zabudowy Arsenału i Sukiennic w Poznaniu był drugim tego typu wydarzeniem. Pierwsza edycja odbyła się wiosną 2025 roku, a dotyczyła zagospodarowania działki przy ul. Wielkie Schody w Tarnowie. Zwycięzcą, wybranym w głosowaniu publiczności, został wówczas Matías Coitiño. Tegoroczna, druga edycja konkursu, polegała z kolei na zastąpieniu dwóch modernistycznych pawilonów, znajdujących się na poznańskim Starym Rynku, architekturą bardziej dostosowaną do zabytkowego otoczenia. Nowa zabudowa musiała bowiem nawiązywać do stylistyki dawnej architektury (w wybranym stylu przedmodernistycznym). Co ważne, konkurs był otwarty zarówno dla profesjonalistów, jak i dla amatorów. W pierwszym etapie wybrano 33 prace, które wyróżniały się wysokim poziomem i dużą różnorodnością podejść projektowych. Były to propozycje autorów m.in. z Polski, USA, Norwegii, Niemiec i Włoch. W drugim etapie konkursu odbyło się głosowanie publiczności, które wyłoniło zwycięzców I, II i III miejsca.

Organizatorami konkursu i wystawy są: Architektoniczna Rewolta (https://rewolta.org/) oraz Fundacja Rekonstrukcje i Odbudowy (https://fundacjario.pl/)