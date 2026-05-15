Drukowany stek 3D

Właścicielką warszawskiego lokalu Manna2, którego wnętrza zaprojektował renomowany designer Kacper Gronkiewicz nawiązując do scenografii filmu "Diuna" oraz twórczości Marii Jaremy, jest Anna Orzech – postać znacząca i ceniona w kręgach kulinarnych. Po szczeblach kariery gastronomicznej wspinała się przez kilkanaście lat w Albionie. Jej funkcjonowanie ukoronowała tam współorganizacja spektakularnych rautów i party. Z bankietem wydanym ku czci Elżbiety II, legendarnej brytyjskiej monarchini, na czele. Dzięki uczestnictwu w tym skomplikowanym logistycznie przedsięwzięciu poznała prawidła Silver Service. W ich myśl każdy z gości – pochodzących z wyższych sfer – ma przypisanego kelnera, serwującego mu kolejne, wykwintne dania (a było ich kilkadziesiąt!). Takowe konwenanse nie obowiązują jednakże w krajowych przybytkach, czerpiących wzorce z amerykańskiego wzorca jadłodajni rodzinnych „Mom & Pop”, gwarantującej przybyłym klimat niemalże domowy.