Sukces polskich służb. Zatrzymano rosyjskiego "wora w zakonie"

Funkcjonariusze CBŚP, ABW i Straży Granicznej zatrzymali obywatela Rosji, który posiada status tzw. wora w zakonie. To używane w Rosji i republikach postradzieckich określenie "profesjonalnego" przestępcy, nadawane najbardziej wpływowym gangsterom po dopełnieniu stosownych "rytuałów". Z ustaleń polskich służb wynika, że 79-letni Wladimir D. został "koronowany" w 1982 r.

Do zatrzymania doszło pod koniec kwietnia na terenie województwa mazowieckiego. Według zgromadzonych informacji, obywatel Federacji Rosyjskiej mógł nadzorować działalność grupy przestępczej, w tym organizację i przebieg planowanych przestępstw, a także podział środków finansowych pochodzących z działalności przestępczej.

"Wor w zakonie" zatrzymany. Musi wrócić do Rosji

Wobec zatrzymanego była wydana zielona nota Interpolu, stanowiąca ostrzeżenie dla organów ścigania państw członkowskich o osobie mogącej stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa publicznego.

W związku z ujawnionymi okolicznościami, komendant placówki Straży Granicznej w Warszawie wydał decyzję o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu na podstawie przepisów Ustawy o cudzoziemcach.

Z uwagi na brak ważnego dokumentu podróży, decyzją sądu 79-latek został umieszczony w strzeżonym ośrodku dla cudzoziemców, gdzie pozostanie do czasu potwierdzenia jego tożsamości, niezbędnej do przeprowadzenia skutecznej procedury deportacyjnej.

"Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Straży Granicznej zatrzymali Rosjanina, który posiada status »wora w zakonie« i może mieć związek z przestępczością zorganizowaną w Polsce. Przebywa w strzeżonym ośrodku dla cudzoziemców, gdzie będzie do zakończenia procedury deportacyjnej" – potwierdził za pomocą platformy X Marcin Kierwiński, minister spraw wewnętrznych i administracji.

