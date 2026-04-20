Przemycali papierosy dronami. Zatrzymano dwóch Białorusinów i Polaka

Funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Bobrownikach zatrzymali dwóch obywateli Białorusi oraz obywatela Polski, którzy w rejon miejscowości przygranicznych przyjechali celem odebrania kontrabandy, przemyconej z Białorusi do Polski za pomocą bezzałogowych statków powietrznych, tzw. dronów.

W trakcie prowadzonych czynności ujawniono cztery pakunki zawierające papierosy z białoruską akcyzą o szacunkowej wartości 95 tys. zł.

Przemycali papierosy z Białorusi. Zostali zatrzymani

Zatrzymani mężczyźni usłyszeli zarzuty z kodeksu karnego skarbowego, a także z ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, jak również z ustawy o prawie lotniczym. Za zarzucane im czyny grozi nie mniej niż trzy lata pozbawienia wolności.

Cała trójka decyzją sądu została aresztowana na okres trzech miesięcy. W związku z posiadanym przez obywateli Białorusi zezwoleniem na pobyt stały na terytorium Polski, Komendant Placówki SG w Bobrownikach wystąpi do właściwego wojewody z wnioskiem o cofnięcie przedmiotowego zezwolenia, co w konsekwencji doprowadzi do ich wydalenia z terytorium Polski.

Od początku tego roku funkcjonariusze Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej ujawnili papierosy przemycone drogą powietrzną z Białorusi do Polski o łącznej szacunkowej wartości ponad 4,2 mln zł. Zatrzymano 19 osób trudniących się tym nielegalnym procederem.

Na terytorium Polski regularnie spadają balony z podejrzanymi pakunkami. Dotyczy to przede wszystkim województw podlaskiego i lubelskiego. Za przemyt towarów objętych sankcjami grozi kara pozbawienia wolności na okres co najmniej trzech lat. W całym 2025 r. funkcjonariusze z Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej zatrzymali 29 osób, które trudniły się przemytem papierosów za pomocą balonów meteorologicznych. Ujawnili przemycone w ten sposób papierosy na kwotę 3,4 mln zł.

