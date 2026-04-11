Niezidentyfikowany balon pod Warszawą. Na miejscu pracują służby

Na podejrzane znalezisko natrafiono w Duchnowie, w powiecie otwockim, w województwie mazowieckim. Jak ustaliła rozgłośnia RMF FM, najprawdopodobniej jest to balon meteorologiczny wykorzystywany do przemytu papierosów z Białorusi. Ze wstępnych ustaleń wynika, że nie stanowi zagrożenia dla mieszkańców. Na miejscu pracują funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Otwocku. Policjanci zabezpieczyli teren i sprawdzili go pirotechnicznie, nie wykryli żadnych zagrożeń.

Na balon natrafił mieszkaniec miejscowości Duchnów, spacerując w sobotę rano po lesie. Znalazł go na jednej z polan znajdującej się z dala od zabudowań. "W miejscu wykrycia tego obiektu latającego nie natrafiono na pakunek z kontrabandą. Nie znaleziono też urządzenia GPS ani karty SIM" – podało RMF FM.

Balony z tajemniczymi pakunkami

Na terytorium Polski regularnie spadają balony z podejrzanymi pakunkami. Dotyczy to przede wszystkim województw podlaskiego i lubelskiego. 21 marca podlascy policjanci odnotowali przypadki ujawnienia balonów oraz pakunków owiniętych folią. Chodziło o łącznie pięć balonów oraz 10 paczek.

Balony znaleziono na polach w powiatach: łomżyńskim, monieckim, siemiatyckim, bielskim i białostockim. – Apelujemy do mieszkańców o niezwłoczne informowanie służb o podobnych przypadkach. Nie należy dotykać ani samodzielnie zabezpieczać takich przedmiotów – przestrzegł w rozmowie z portalem rmf24.pl młodszy aspirant Konrad Karwacki z Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku.

Wcześniej do podobnego zdarzenia doszło w Białymstoku. Na jednej z posesji przy ul. Gajowej wylądowały balony z podczepionymi pakunkami.

Za przemyt towarów objętych sankcjami grozi kara pozbawienia wolności na okres co najmniej trzech lat. W całym 2025 r. funkcjonariusze z Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej zatrzymali 29 osób, które trudniły się przemytem papierosów za pomocą balonów meteorologicznych. Ujawnili przemycone w ten sposób papierosy na kwotę 3,4 mln zł.

