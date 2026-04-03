Polska poderwała myśliwce. "Stan najwyższej gotowości"

Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych zareagowało na wydarzenia na Ukrainie. "Uwaga. W związku z aktywnością lotnictwa dalekiego zasięgu Federacji Rosyjskiej, wykonującego uderzenia na terytorium Ukrainy, rozpoczęło się operowanie wojskowego lotnictwa w naszej przestrzeni powietrznej" – poinformowano w komunikacie, który pojawił się w piątek tuż po godz. 10:00 na platformie X.

"Zgodnie z obowiązującymi procedurami Dowództwo Operacyjne RSZ uruchomiło niezbędne siły i środki pozostające w jego dyspozycji. Poderwane zostały dyżurne myśliwce, a naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan najwyższej gotowości" – przekazano.

"Działania te mają charakter prewencyjny i są ukierunkowane na zabezpieczenie oraz ochronę przestrzeni powietrznej, w szczególności w rejonach przyległych do zagrożonych obszarów. Dowództwo Operacyjne RSZ monitoruje bieżącą sytuację, a podległe siły i środki pozostają w gotowości do natychmiastowej reakcji" – czytamy.

Rosja atakuje Ukrainę. Rakiety i drony

Na Ukrainie od rana wyją syreny alarmowe w związku z rosyjskimi atakami dronami i rakietami różnego typu – relacjonuje serwis Ukraińska Prawda. Od czwartku trwają zmasowane naloty na Charków. Drony uderzyły w budynki mieszkalne i przedsiębiorstwa w czterech dzielnicach. W wielu miejscach wybuchły pożary. W czwartek wieczorem władze Charkowa poinformowały o siedmiu osobach rannych, w tym ośmioletniej dziewczynce. W nocy Rosjanie kontynuowali ataki, do których wykorzystywali nie tylko drony, ale także rakiety balistyczne. Znów na celowniku znalazły się bloki mieszkalne oraz domy prywatne. Lokalne służby poinformowały o kolejnych pięciu osobach rannych, w tym niemowlęciu.

Rosyjskie siły zbrojne zaatakowały także Zaporoże. "W ciągu ostatniej doby okupanci przeprowadzili 856 ataków na 45 miejscowości w obwodzie zaporoskim" – przekazał w komunikacie szef obwodowej wojskowej administracji regionu Iwan Fedorow. Rosjanie uderzyli również w infrastrukturę krytyczną w obwodzie chersońskim.

