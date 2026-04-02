Niecodzienna akcja polskiej Straży Granicznej. Ukraińcy przemycali Rosjan

Zatrzymanie podczas rutynowej kontroli

Jak poinformował w mediach społecznościowych Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej, do zatrzymania doszło we wtorek podczas rutynowej kontroli prowadzonej na szlakach komunikacyjnych z południa Europy, przy granicy polsko-słowackiej. Funkcjonariusze z placówki Straży Granicznej w Sanoku zatrzymali autokar i przeprowadzili kontrolę jego pasażerów. W jej trakcie ustalono, że pojazdem przewożeni byli Rosjanie, w dodatku żaden ze skontrolowanych nie posiadał dokumentów uprawniających ani do przekroczenia granicy, ani do pobytu w Polsce.

Śledczy ustalili również, że cudzoziemcy wcześniej ubiegali się o legalizację pobytu na Węgrzech. Jak przekazał starszy chorąży sztabowy Andrzej Bembenek z zespołu prasowego oddziału Straży Granicznej, "cudzoziemcy starali się o pobyt na Węgrzech i tam powinni przebywać".

Wszyscy zostali ukarani

Zatrzymani Rosjanie przyznali się do próby nielegalnego przekroczenia granicy i skorzystali z możliwości dobrowolnego poddania się karze. Sąd wymierzył im kary sześciu miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na dwa lata. Otrzymali także decyzje zobowiązujące ich do powrotu oraz zakaz wjazdu do strefy Schengen. "Wszyscy wyjechali już z Polski na Białoruś" – poinformowała Straż Graniczna.

Z kolei kierujący autokarem Ukraińcy usłyszeli zarzuty organizowania nielegalnego przekroczenia granicy. W ich przypadku sąd orzekł karę roku pozbawienia wolności w zawieszeniu na dwa lata.

Czytaj też:

Ukraińscy medycy wygrywają w polskich sądachCzytaj też:

Ukrainiec groził nożem youtuberom. Będzie musiał opuścić Polskę?