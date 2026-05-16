"Ja za nich nie przeproszę". Prezydent na obchodach 35-lecia Straży Granicznej

Prezydent Karol Nawrocki wziął udział w Centralnych Obchodach Święta Straży Granicznej w Lublinie. W swoim wystąpieniu podkreślił, że Straż Graniczna jest nowoczesną formacją oraz jednym z filarów bezpieczeństwa państwa. Podziękował funkcjonariuszom za służbę na rzecz wolnej i suwerennej Polski.

Nawrocki: Powinni przeprosić

– To wy byliście twarzą człowieczeństwa, dobrego sąsiedztwa, solidarności po tym, jak Rosja zaatakowała Ukrainę. To wy byliście twarzą powagi i siły państwa polskiego, gdy rozpoczynała się wojna hybrydowa i atak na nasze granice – zwrócił się do funkcjonariuszy Straży Granicznej prezydent. – Za to jestem wam i naród jest wam głęboko wdzięczny. Za to z całego serca dziękuję – kontynuował, nawiązując do sytuacji na wschodniej granicy.

– Pamiętam, że nie wszyscy wówczas wobec was byli wdzięczni. Mówili słowa, które nigdy nie powinny paść. Nie pamiętali, nie znali historii, nie wiedzieli, że rozpoczyna się wojna hybrydowa, żyli w swoim świecie. I ubliżali polskiemu mundurowi. Powinni przeprosić. Ja za nich nie przeproszę. Ale powiem, że naród jest z was dumny i zawsze będę stał murem za mundurem Straży Granicznej i za waszym strzeżeniem naszych wschodnich granic. Bardzo za to wszystko dziękuję – oznajmił Karol Nawrocki.

35 lat Straży Granicznej

Straż Graniczna funkcjonuje od 16 maja 1991 r. Zastąpiła Wojska Ochrony Pogranicza. W formacji służy obecnie blisko 17 tys. funkcjonariuszy i 3,5 tys. pracowników cywilnych. Strukturę SG tworzą: Komenda Główna Straży Granicznej, Biuro Spraw Wewnętrznych, dziewięć oddziałów oraz wyspecjalizowane ośrodki szkoleniowe.

Zewnętrzną granicę Unii Europejskiej zabezpieczają: Warmińsko-Mazurski, Podlaski, Nadbużański oraz Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej. Granicę wewnętrzną chronią: Karpacki, Śląski i Nadodrzański Oddział Straży Granicznej. Granicy morskiej strzeże Morski Oddział Straży Granicznej. Nadwiślański Oddział Straży Granicznej realizuje zadania wewnątrz kraju. Obecnie funkcję komendanta głównego SG sprawuje gen. dyw. SG Robert Bagan.

