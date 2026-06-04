Nawrocki nagrany podczas treningu. "W randomowy dzień spotykasz prezydenta"

W czwartek w mediach społecznościowych zasięgi zdobywa nagranie przedstawiające prezydenta Karola Nawrockiego podczas treningu na siłowni. Polityk ćwiczy wśród innych osób korzystających z obiektu. Na nagraniu widać, jak podchodzą one do Nawrockiego, aby zrobić sobie wspólne zdjęcie.

Wielu internautów pozytywnie ocenia całą sytuację. "W sumie to szacunek dla prezydenta. Wysoka ranga państwowa nie zmieniła jego charakteru. Siłownia po pracy, bez żadnej obstawy, luźne interakcje z innymi ćwiczącymi. To nie jest gadająca głowa w skrojonym na miarę garniturze, tylko autentyczny człowiek. Nie wyobrażam sobie Sikorskiego, albo Trzaskowskiego w takiej sytuacji (wyłączając pokazówki w trakcie kampanii)" – pisze jeden z użytkowników. Ktoś inny stwierdził: "Super Prezydent!".



"Ma charakter chłop!". Nawrocki trenował z Pudzianowskim

To kolejny raz, gdy Karol Nawrocki pokazał swoje zamiłowanie do wysiłku fizycznego. W kwietniu Mariusz Pudzianowski poinformował, że miał okazję trenować z prezydentem Karolem Nawrockim. "Ma charakter chłop!" – skwitował. Podkreślił, iż "mimo że umowa była taka, żeby »nie cisnąć« na maksa, to nie odpuścił i 150 kg na ławce pękło!".

Wielokrotny mistrz świata strongman zauważył, że "jak na kogoś, czyim konikiem jest boks, to naprawdę zacny wynik". "Szacun!" – dodał.

Mariusz Pudzianowski we wpisie zwrócił uwagę, że "miło było zamienić kilka zdań, nie tylko o sporcie". "Mamy podobne spojrzenie na wiele spraw. Z takim przywódcą, który ma swoje zdanie i przed nikim się nie płaszczy, można stać w jednej linii. Właśnie kogoś tak zdecydowanego Polska potrzebowała. Brawo!" – napisał. Dodał, że "fajnie było spędzić wspólnie czas i zrobić porządny trening”"

Również prezydent Karol Nawrocki zamieścił wpis na ten temat. "Trening z najsilniejszym człowiekiem na świecie" – napisał na platformie X.

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