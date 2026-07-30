Eksplozja na Lubelszczyźnie. "Prezydent jest w kontakcie z premierem"

"Prezydent RP Karol Nawrocki na bieżąco otrzymuje informacje o nocnym naruszeniu polskiej przestrzeni powietrznej. Od wczesnych godzin porannych Pan Prezydent jest w kontakcie z premierem Donaldem Tuskiem i wicepremierem, ministrem obrony narodowej Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem" – przekazał za pośrednictwem platformy X szef BBN Bartosz Grodecki.

Jak zaznaczył, Biuro Bezpieczeństwa Narodowego jest w stałym kontakcie z właściwymi dowództwami Sił Zbrojnych RP oraz zaangażowanymi służbami. Do Dyżurnej Służby Operacyjnej BBN spływają meldunki m.in. od Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych oraz Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.

"Oczekujemy precyzyjnych i szczegółowych informacji dotyczących całego przebiegu zdarzenia. W drodze, na miejsce zdarzenia jest przedstawiciel Biura Bezpieczeństwa Narodowego" – dodał Grodecki.

Rzecznik prasowy rządu Adam Szłapka potwierdził w rozmowie z Wirtualną Polską, że premier Donald Tusk odbył rozmowę telefoniczną z prezydentem Karolem Nawrockim, w trakcie której poinformował go o nocnych wydarzeniach na Lubelszczyźnie.

MSZ Ukrainy: Do Polski wleciała rosyjska rakieta

"Przez noc rosyjska rakieta manewrująca Ch-101 przekroczyła granicę Polski w ramach masowego uderzenia Rosji na Ukrainę, naruszając przestrzeń powietrzną NATO" – przekazał w mediach społecznościowych minister spraw zagranicznych Ukrainy Andrij Sybiha.

Jak relacjonował, w nocy 74 rakiety oraz setki dronów zaatakowały Ukrainę. W obwodzie dniepropetrowskim rakieta uderzyła w dom, zabijając pięcioosobową rodzinę. "Inna rakieta zniszczyła mieszkania w bloku we Lwowie, raniąc dziesiątki osób, w tym dzieci. Uszkodzone zostały również dwa przedszkola i szkoła. Trwają operacje ratunkowe. Są ofiary cywilne w Kijowie, Połtawie, Charkowie, Mikołajowie, Sumach, Winnicy, Czernihowie i innych obwodach. W całym kraju zginęło co najmniej 8 osób, a dziesiątki zostały ranne w wyniku tego uderzenia" – opisał.

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