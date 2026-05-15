"Osiągnęliśmy to, o czym można było tylko marzyć". Tusk o niewpuszczaniu migrantów do Polski

Donald Tusk po odprawie ze Strażą Graniczną przekazał, że w pierwszym kwartale nikomu nie udało się nielegalnie przekroczyć granicy między Polską a Białorusią. Dla porównania podał, że w 2023 roku takich naruszeń było około 12 tysięcy.

– Mam ze sobą tę notatkę po to, żeby podzielić się z wami tylko kilkoma danymi, bo one mówią więcej niż najbardziej uroczyste przemówienia. W 2023 roku granice z Białorusią, bo to jest ta najbardziej krytyczna granica Polski, przekroczyło nielegalnie 12 tysięcy ludzi. W 2023 roku 12 tysięcy ludzi nielegalnie. My dzisiaj możemy uroczyście, zrobię to w imieniu przede wszystkim pana generała, pańskich ludzi, możemy ogłosić, że osiągnęliśmy to, o czym można było tylko marzyć. W pierwszym kwartale 2026 roku nikomu nie udało się nielegalnie przekroczyć granicy między Polską a Białorusią – stwierdził premier.

Tusk: Najlepiej strzeżona granica w UE

– Nielegalnych przekroczeń – zero w pierwszym kwartale tego roku. I nie jest tak dlatego, że zmalała presja na granicę, warto sobie uświadomić, że w tym 2023 roku, kiedy 12 tys. ludzi przeszło nielegalnie granicę, tych prób przejścia było 26 tys. i co druga była wówczas niestety udana. W 2025, kiedy nasza bariera na granicy, coraz lepiej wyszkoleni funkcjonariusze i funkcjonariuszki, SG zdeterminowana, przygotowana, z pełną osłoną zaczęła te działania naprawdę bardzo serio – mówił dalej.

Premier podkreślił, że w tym okresie było 1700 przypadków nielegalnego przekroczenia granicy na blisko 30 tys. podjętych prób.– Z miesiąca na miesiąc, dzięki działaniom SG, oczywiście także wojska, policji, dzięki decyzjom prawnym, dzięki wielkim inwestycjom, to elektronika, poważna wreszcie bariera, a nie tylko symboliczna, to są nowoczesne techniki, to także informacje wywiadowcze, to wszystko pozwoliło nam zbudować system, który uczyni polską granicę wschodnią najlepiej strzeżoną granicą zewnętrzną UE – mówił premier.

