Polski paszport na nowych zasadach? Resort ujawnia plany

Zgodnie z zapowiedziami resortu cudzoziemcy będą musieli spełnić znacznie bardziej rygorystyczne warunki niż obecnie.

Chcą rzetelnie oceniać kandydata

Jedną z kluczowych zmian ma być wydłużenie wymaganego okresu legalnego pobytu w Polsce do ośmiu lat. Według propozycji przygotowywanej przez MSWiA okres ten miałby składać się z trzech lat pobytu czasowego oraz pięciu lat pobytu stałego. Resort argumentuje, że taki model pozwoli na "rzetelną ocenę postawy kandydata" i jego rzeczywistej integracji ze społeczeństwem.

Nowe przepisy mają także wprowadzić obowiązkowy egzamin państwowy dla osób ubiegających się o polskie obywatelstwo. Test miałby obejmować pytania z historii Polski oraz wartości konstytucyjnych. Egzamin ten ma potwierdzać, że przyszły obywatel "rozumie i akceptuje fundamenty RP i Unii Europejskiej".

MSWiA chce również podnieść wymagania dotyczące znajomości języka polskiego. Resort wskazuje, że znajomość języka na wysokim poziomie jest konieczna do pełnego funkcjonowania w społeczeństwie i likwidacji barier komunikacyjnych. W przedstawionych wcześniej założeniach rządowych wymagany miał być co najmniej poziom B2.

Akt lojalności i rezydencja podatkowa

Jedną z nowych propozycji jest również obowiązek podpisania aktu lojalności wobec Polski. Kandydaci na obywateli mieliby także posiadać rezydencję podatkową w Polsce. – Obowiązek złożenia aktu lojalności oraz wymóg rezydencji podatkowej to gwarancja, że kandydat wiąże swój interes życiowy i ekonomiczny wyłącznie z Polską – przekazało MSWiA.

Resort zaznacza, że projektowane przepisy mają służyć „bezpieczeństwu i spójności narodu”. – Obywatelstwo będzie traktowane jako zasłużony przywilej, a nie formalny certyfikat – podkreślono.

Konkurencyjne projekty prezydenta i PiS

We wrześniu ubiegłego roku prezydent Karol Nawrocki skierował do Sejmu własny projekt nowelizacji ustawy o obywatelstwie polskim. Zakładał on wydłużenie minimalnego okresu nieprzerwanego pobytu w Polsce z trzech do dziesięciu lat. Chodziło o osoby posiadające zezwolenie na pobyt stały, status rezydenta długoterminowego UE lub prawo stałego pobytu.

Jeszcze dalej szedł projekt przygotowany przez posłów Prawa i Sprawiedliwości, złożony w Sejmie w październiku ubiegłego roku. Zakładał on, że przez cały wydłużony do dziesięciu lat okres cudzoziemiec musiałby stale mieszkać w Polsce i posiadać stałe źródło dochodu. W przypadku małżeństw Polaków z cudzoziemcami wymagany okres pobytu miał wynosić sześć lat. Projekt PiS przewidywał także obowiązkowy egzamin certyfikatowy z języka polskiego na poziomie C1. Projekt przygotowany przez Prawo i Sprawiedliwość został odrzucony przez Sejm w styczniu tego roku.

