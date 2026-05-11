Awaria Profilu Zaufanego. Ministerstwo podało nowe informacje

Jak przekazał Ministerstwo Cyfryzacji, w poniedziałek wystąpiły przejściowe utrudnienia z dostępem do Profilu Zaufanego. W wyniku awarii niemożliwe było logowanie i uwierzytelnianie się za jego pomocą oraz korzystanie z Podpisu Zaufanego. Resort zalecał w tym czasie korzystanie z innych form autoryzacji, np. za pomocą aplikacji mObywatel.

Około godziny 11.30 na profilu resortu w mediach społecznościowych pojawił się wpis, w którym poinformowano o usunięciu awarii.

"Profil Zaufany, jak i wszystkie powiązane z nim usługi działają już prawidłowo! Bardzo dziękujemy za cierpliwość!" – napisano.

Profil Zaufany to wygodne narzędzie cyfrowe do potwierdzania swojej tożsamości w internecie. Użytkownicy portalu mogą dzięki niemu z łatwością zdalnie załatwiać wiele spraw, głównie tych urzędowych. Założenie profilu jest darmowe i bardzo proste.

Cyfryzacja usług publicznych

Zgodnie ze "Strategią cyfryzacji Polski" do 2035 roku wszystkie kluczowe e-usługi mają być dostępne w aplikacji mObywatel. Cieszy się ona ogromnym zainteresowaniem. Z mDowodu korzysta już 10 milionów osób. mPrawo jazdy posiada 5,5 miliona użytkowników. Z dokumentów w usłudze "Moje pojazdy" aktywnie korzysta 5,7 miliona osób, w tym 4,6 miliona właścicieli pojazdów zarejestrowanych w Polsce. Kartę Dużej Rodziny w wersji cyfrowej posiada niemal milion użytkowników. Codziennie aplikacja notuje około miliona logowań, a średnia ocen w Google Play i App Store wynosi 4,8, co potwierdza jej wysoką jakość i użyteczność.

Aplikacja umożliwia teraz także wyrażenie zgody na paszport przez drugiego rodzica lub opiekuna. Wszystko to z telefonu, bez wydruków i wizyty w urzędzie.

– Upraszczamy rzeczy, które do niedawna były skomplikowane. Paszport dla dziecka można dziś załatwić w mObywatelu – bez drukowania wniosków i stania w kolejkach. Wniosek w aplikacji jest w dużej części gotowy, bo dane uzupełniają się automatycznie, a zgoda drugiego rodzica to dosłownie kilka kliknięć. Tak powinny działać nowoczesne usługi publiczne – mówi wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski.

Dzieciom do 12 roku życia paszport wydawany jest zwykle na 5 lat. Jego uzyskanie zajmuje ok. 30 dni i wymaga zgody obojga rodziców lub opiekunów prawnych. Dla osób, które chcą załatwić sprawę szybko i wygodnie, dostępne są już nowe rozwiązania w mObywatelu.

Czytaj też:

Rząd wprowadza kolejny podatek. "Kompletnie absurdalne i niezgodne z konstytucją"Czytaj też:

ZUS wydał pilny komunikat. Seniorzy mogą łatwo stracić duże pieniądze