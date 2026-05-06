Rząd wprowadza kolejny podatek. "Kompletnie absurdalne i niezgodne z konstytucją"

Minister kultury i dziedzictwa narodowego Marta Cienkowska ogłosiła 30 kwietnia, że podpisała rozporządzenie dotyczące opłaty reprograficznej.

Opłata reprograficzna. Cienkowska podpisała rozporządzenie

"Polscy twórcy latami czekali na tę decyzję. Dziś z satysfakcją ogłaszam: mamy to! Właśnie podpisałam rozporządzenie dot. opłaty reprograficznej. To był trudny proces, pełen lobbingu i fake newsów o rzekomych nowych podatkach. Prawda jest prosta: pożegnaliśmy lata 90. (faksy i kasety) i wprowadziliśmy prawo na miarę XXI wieku, w którym giganci sprzętowi dzielą się swoimi zyskami z polskimi twórcami. Dziękuję środowiskom twórczym za współpracę" – napisała na platformie X.

twitter

Opłata reprograficzna (tzw. czyste nośniki) to mechanizm kompensacyjny, który funkcjonuje w polskim prawie od 1994 roku. Ostatnie aktualizacje przepisów miały miejsce w latach 2008 i 2011, kiedy opłatami objęto m.in. cyfrowe przenośne urządzenia mp3 i mp4.

Rzecznik Konfederacji: To kolejny podatek

Opłatę reprograficzną krytykuje Konfederacja.

Wojciech Machulski, rzecznik prasowy Konfederacji, w rozmowie z DoRzeczy.pl ocenił, że "to kolejny podatek i to jest naprawdę bardzo absurdalne".

– Mówi się nam, że skorzystają na nim polscy artyści. Dlaczego oni mają mieć zyski ze sprzętu, który kupują Polacy? To jest mechanizm, w którym implikujemy od samego początku, że każdy użytkownik smartfonu, tabletu, czy laptopa jest złodziejem, który będzie kradł utwory polskich artystów – stwierdził.

Zdaniem Wojciecha Machulskiego "to kompletnie absurdalne i niezgodne z konstytucją, bo jest to – de facto – podatek nazywany opłatą".

– Natomiast zgodnie z konstytucją każdy podatek powinien wejść w życie w rodzaju ustawy. Tutaj rozporządzeniem wprowadza się podatek od nowych smartfonów – tłumaczył.

Rzecznik Konfederacji podkreślił, że "to bardzo duży błąd Ministerstwa Kultury".

– Dziwi mnie to, że w sytuacji tak dużych problemów wizerunkowych, bo przecież Ministerstwo Kultury wspiera finansowo chociażby Jasia Kapelę, czyli patocelebrytę internetowego. Wdaje mi się, że Ministerstwo Kultury jest dzisiaj tym resortem, który ciągnie w dół rząd Donalda Tuska – ocenił.

"Narracja dla idiotów"

Marta Cienkowska zapewniła, że opłatą reprograficzną będą objęte korporacje, a nie będą obywatele, odbiorcy kultury.

twitter

Wojciech Machulski stwierdził, że "za przeproszeniem – jest to narracja dla idiotów".

– Każda opłata i każdy podatek są przerzucane na konsumenta. Finalnie konsument zapłaci w cenie urządzenia za opłatę reprograficzną. Nie ma takiego podatku, którego nie da się przerzucić na odbiorcę. I to nie jest wina firm, bo zawsze przedsiębiorca będzie kalkulował w koszty prowadzenia biznesu obciążenia publiczne. W związku z tym opłata zostanie zapłacona przez konsumentów. To Polacy będą sponsorować wątpliwej jakości artystów – tłumaczył.

Podkreślił, że zdaniem Konfederacji opłata reprograficzna powinna zostać zlikwidowana.

Dopytywany, czy minister kultury, podpisując rozporządzenie dotyczące opłaty reprograficznej, czyli zdaniem Konfederacji, nowego podatku, naraża się w przyszłości na jakąś odpowiedzialność, Wojciech Machulski odpowiedział, że nie chciałby tego oceniać, bo to powinni ocenić eksperci od prawa.

– Natomiast z całą pewnością uważam, że w sposób rażący to działanie jest niezgodne z Konstytucją, bo to po prostu obejście prawa. Moim zdaniem w tej sprawie powinien się wypowiedzieć Trybunał Konstytucyjny – dodał.

Czytaj też:

Opłata reprograficzna jest podatkiem. Sadowski przypomniał kryteriumCzytaj też:

Rząd wprowadził podatek z pominięciem ustawy. Sprawa może trafić do TK