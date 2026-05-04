Rząd wprowadził podatek z pominięciem ustawy. Sprawa może trafić do TK

Według założeń ustawodawcy, opłata ma zapewnić artystom rekompensatę w przypadku prywatnego kopiowania ich utworów. Do tej pory obejmowała takie urządzenia jak odtwarzacze mp3, faksy, odtwarzacze VHS czy nagrywarki DVD. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego stoi na stanowisku, że zmiana definicji zawartej w ustawie jest konieczna, by dostosować prawo do zmieniających się realiów.

Oznacza to, że za urządzenia takie jak smartfony, tablety i telewizory będzie trzeba zapłacić więcej. Opłata ta jest doliczana do ceny wybranych urządzeń i nośników umożliwiających takie kopiowanie.

Podatek poza ustawą

Zbigniew Kuźmiuk podkreśla, że tak naprawdę mówimy o "nowym podatku Donalda Tuska". – Podatek ma wyjąć z kieszeni obywateli kupujących sprzęt elektroniczny ok. 200 milionów złotych rocznie, o tyle podrożeje ten sprzęt i tyle zostanie wyjęte z kieszeni obywateli, którzy ten sprzęt nabywają – powiedział polityk PiS.

– Co do zasady podatki powinny być wprowadzane ustawowo, jak państwo wiedzą, pani minister zdecydowała się na rozporządzenie, które podpisała 30 kwietnia tego roku. To rozporządzenie jest oparte na ustawie z 1994 roku o prawach autorskich i pokrewnych, nie ulega wątpliwości, że przez te ponad 30 lat zmieniła się rzeczywistość i powoływanie się rozporządzeniem na tę ustawę jest absolutnie nie do przyjęcia i dlatego w tej sprawie będziemy protestowali– mówił dalej.

Sprawą zajmie się RPO

Polityk przekazał, że jego partia skieruje w tej sprawie skargi do Rzecznika Praw Obywatelskich, aby ten wystąpił do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności tego rozporządzenia z polską ustawą zasadniczą. – Jesteśmy przekonani, że ono wychodzi daleko poza ustawę, którą przywołałem, w związku z tym, żeby wprowadzić tego rodzaju nowe obciążenia, potrzebna by była zmiana ustawy – zaznaczył.

– Polska konstytucja przewiduje wprowadzenie nowych podatków tylko w drodze ustawowej, to rozporządzenie w związku z tym naszym zdaniem jest niezgodne z konstytucją i zwrócimy się do rzecznika praw obywatelskich, aby z takim wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego wystąpił – stwierdził.

Czytaj też:

Będzie nowa opłata od smartfonów i komputerów. Rząd ogłasza sukcesCzytaj też:

Złe wieści dla użytkowników Netflixa. Podano nowe ceny