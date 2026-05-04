Zełenski: Lato będzie momentem, kiedy Putin będzie decydował

Wołydymyr Zełenski wziął udział w 8. szczycie Europejskiej Wspólnoty Politycznej w Erywaniu. Ukraiński przywódca wskazał, że najbliższe miesiące mogą zaważyć na przyszłości toczonego z Rosją konfliktu.

– To lato będzie momentem, kiedy Putin będzie decydował, co robić dalej. Rozszerzać tę wojnę czy przechodzić do działań dyplomatycznych. I my powinniśmy popychać go w kierunku dyplomacji – stwierdził.

Zdaniem Zełenskiego, Rosja jest obecnie najsłabsza od wielu miesięcy. Ma o tym świadczyć brak ciężkiego sprzętu na zaplanowanej na 9 maja wielkiej paradzie wojskowej.

– Rosja ogłosiła paradę (wojskową) 9 maja, ale nie będzie na niej sprzętu wojskowego. Stanie się tak po raz pierwszy (...), kiedy oni nie mogą sobie pozwolić na obecność sprzętu na paradzie. Podczas tej parady mogą także przelecieć ukraińskie drony. I to pokazuje, że nie są już tak silni, jak wcześniej – powiedział.

Prezydent Ukrainy podziękował również Unii Europejskiej za nałożenie 20. pakiet sankcji na Rosję. Wskazał, że takie działania powinny być kontynuowane.

Zełenski chce rozmów z Rosją

Zełenski przybył w sobotę 25 kwietnia z pierwszą wizytą do Azerbejdżanu. Prezydent Ukrainy zaznaczył jednocześnie w specjalnym komunikacie, że jest to też jego siódme spotkanie w ciągu czterech lat z przywódcą Azerbejdżanu. Sprawa wznowienia rozmów z Rosją była jednym z kluczowych tematów rozmowy przedstawicieli obu państw.

Wołodymyr Zełenski nie wykluczył wariantu, w którym kolejna runda trójstronnych negocjacji między Ukrainą, Stanami Zjednoczonymi i Rosją o zakończeniu wojny mogłaby się odbyć właśnie w Azerbejdżanie – podaje Reuters.

– Rozmawialiśmy o wysiłkach na rzecz pokoju. Dla Ukrainy bardzo ważne jest, aby Rosja zakończyła tę niesprawiedliwą wojnę. Oczywiście wysoko cenimy rolę naszych partnerów w mediacji tego procesu (...). Mieliśmy takie rozmowy w Turcji, mieliśmy takie rozmowy z naszymi amerykańskimi partnerami w Szwajcarii. Oczywiście jesteśmy gotowi do najbliższych rozmów w Azerbejdżanie, jeśli Rosja będzie gotowa do podjęcia kroków dyplomatycznych – powiedział Wołodymyr Zełenski podczas wspólnego wystąpienia z Ilhamem Alijewem, zorganizowanym po przeprowadzeniu oficjalnych rozmów.

Czytaj też:

Więzienie za antysemityzm. Zełenski podpisał ustawęCzytaj też:

Najpierw Rosja, potem Ukraina. Premier Słowacji rozmawiał z Zełenskim