Wypadek na warszawskim Mokotowie. W aucie posłanka Polski 2050

Do zdarzenia doszło we wtorek 28 kwietnia ok. godziny 17. To wtedy na skrzyżowaniu ulic Waryńskiego i Boya-Żeleńskiego na stołecznym Mokotowie zderzyły się dwa pojazdy: Skoda oraz BYD. Jako pierwszy o wypadku poinformował portal "Miejski Reporter".

Warszawa: Wypadek na Mokotowie z udziałem posłanki 2050

Wstępne ustalenia wskazują, że do zderzenia pojazdów doszło w chwili, gdy kierująca Skodą wykonywał manewr skrętu w lewo w ulicę Waryńskiego.

Na miejsce zostały wezwane służby. Kierująca BYD została przetransportowana do szpitala, gdzie przeszła niezbędne badania.

Okazuje się, że za kierownicą Skody siedziała jedna z posłanek na Sejm. Mowa o Bożenie Hołowni z Polski 2050. Z informacji uzyskanych przez "Fakt" wynika, że polityk nie odniosła obrażeń i niedługo później bezpiecznie dotarła na posiedzenie sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa.

— Pani poseł jest troszkę poobijana, ale jest z nią w porządku — przekazał dziennikowi jeden z posłów ugrupowania.

Kim jest Bożena Hołownia?

Bożena Hołownia jest z wykształcenia geografem, specjalistą w zakresie hydrologii. Pracowała w Instytucie Meteorologii i Gospodarki Wodnej oraz Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Warszawie. Później zdecydowała się na zmianę branży i aż do emerytury pracowała w zawodzie informatyka. Była m.in. dyrektorką w firmie świadczącej usługi informatyczne. Przed kilkoma laty postanowiła związać się z Polską 2050 Szymona Hołowni. W ostatnich wyborach parlamentarnych z list Trzeciej Drogi bezskutecznie ubiegała się o mandat posła, startując z okręgu warszawskiego. W 2024 nie udało jej się również zostać radną Mokotowa ani deputowaną do Parlamentu Europejskiego. Posłanką na Sejm została 26 czerwca 2024 roku. Tego dnia objęła mandat zwolniony przez Michała Koboskę, który w tym czasie został europosłem.

