Pogrzeb posła Litewki. Jest komunikat z Kancelarii Prezydenta

Prezydent Karol Nawrocki oraz pierwsza dama Marta Nawrocka potwierdzili swój udział w uroczystościach pogrzebowych Łukasza Litewki. Informację tę przekazał we wtorek wieczorem rzecznik prasowy głowy państwa Rafał Leśkiewicz. "W jutrzejszym pogrzebie śp. Łukasza Litewki, tragicznie zmarłego posła na Sejm, weźmie udział Prezydent RP Karol Nawrocki wraz z Małżonką Martą Nawrocką" – czytamy w komunikacie, który pojawił się na platformie X.

Parze prezydenckiej będzie towarzyszył podsekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta Mateusz Kotecki.

Pogrzeb Łukasza Litewki

Łukasz Litewka zginął w czwartek w tragicznym wypadku. Jadąc na rowerze, został potrącony przez samochód. Informacja o nagłej śmierci posła Lewicy wstrząsnęła całą Polską.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w środę (29 kwietnia). Rozpoczną się o godz. 13:30 w kościele parafii pw. św. Joachima przy ul. Popiełuszki 46 w Sosnowcu. Po mszy świętej, której przewodniczyć będzie biskup sosnowiecki Artur Ważny, orszak pogrzebowy uda się na pobliski cmentarz parafialny przy ul. Zuzanny. Uroczystości będą miały charakter państwowy.

Na oficjalnym profilu zmarłego posła w mediach społecznościowych pojawił się ważny apel. "Wiemy, że wielu z Was chciałoby pożegnać Łukasza w środę. Prosimy, aby zamiast kwiatów, wiązanek wykonać dowolny gest dobroci. On na pewno wolałby, abyście kontynuowali jego misję i po prostu nieśli dobro. Zróbcie zakupy potrzebującym, wpłaćcie na zbiórkę walczącym o życie, wspomóżcie najbliższe schronisko, organizację pomocową. Będziemy wdzięczni za uszanowanie tej woli" – czytamy. Łukasz Litewka słynął z działalności charytatywnej na rzecz osób najbardziej potrzebujących oraz zwierząt.

W poniedziałek prezydent Karol Nawrocki zdecydował o pośmiertnym odznaczeniu Łukasza Litewki Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

