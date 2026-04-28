Śmierć posła Litewki. Podejrzany o spowodowanie wypadku na wolności

Łukasz Litewka, poseł Lewicy, zginął w czwartek w tragicznym wypadku. Jadąc na rowerze, został potrącony przez samochód. Kierowca mitsubishi, 57-letni mieszkaniec Sosnowca, został w piątek przesłuchany, a następnie usłyszał zarzut spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym. Wcześniej wykonano badania mające sprawdzić wersję wydarzeń mówiącą o zasłabnięciu za kierownicą.

Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Sosnowcu przekazał że "w imieniu podejrzanego wpłacono poręczenie majątkowe". Bartosz Kilian poinformował: – Opuścił on dzisiaj areszt.

Po wniosku Prokuratury Rejonowej w Dąbrowie Górniczej, sąd zdecydował w sobotę o aresztowaniu podejrzanego na trzy miesiące. Zastrzeżono, że mężczyzna będzie mógł opuścić areszt, jeżeli w terminie 14 dni wpłaci poręczenie majątkowe w wysokości 40 tys. zł. Po wpłaceniu wyznaczonej kwoty areszt został uchylony. Obecnie podejrzany jest objęty dozorem policji i zakazem opuszczania kraju.

Prokuratura złożyła zażalenie na postanowienie sądu rejonowego – śledczy uważają, że jedynie bezwzględne aresztowanie podejrzanego pozwoli należycie zabezpieczyć tok śledztwa, które jest na wstępnym etapie. Zażalenie rozpozna Sąd Okręgowy w Sosnowcu, ale termin posiedzenia nie został jeszcze wyznaczony.

Pogrzeb Łukasza Litewki. Prezydent Nawrocki weźmie w nim udział?

Uroczystości pogrzebowe Łukasza Litewki rozpoczną się w środę, 29 kwietnia, o godz. 13:30 w kościele parafii rzymskokatolickiej pw. św. Joachima w Sosnowcu przy ul. ks. Jerzego Popiełuszki 46.

Uroczystość będzie miała charakter państwowy. Jej organizatorem jest Kancelaria Sejmu. Mszy świętej będzie przewodniczył biskup sosnowiecki Artur Ważny. Po mszy świętej kondukt żałobny przejdzie na Cmentarz Parafialny przy ul. Zuzanny w Sosnowcu.

Rozważana jest decyzja i uczestnictwo prezydenta Karola Nawrockiego w uroczystościach pogrzebowych Łukasza Litewki – przekazał Marcin Przydacz. Pogrzeb tragicznie zmarłego posła odbędzie się w środę.

