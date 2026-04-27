Oskarżony ws. Litewki wyjedzie za kaucją? Prokuratura zaskarży decyzję

Sąd Rejonowy w Dąbrowie Górniczej zdecydował w sobotę o aresztowaniu na trzy miesiące 57-latka podejrzanego o spowodowanie wypadku, w którym zginął poseł Lewicy Łukasz Litewka. Sąd zastrzegł, że mężczyzna będzie mógł opuścić areszt, jeżeli w terminie 14 dni wpłaci poręczenie majątkowe w wysokości 40 tys. zł. W przypadku wpłacenia tej kwoty, areszt tymczasowy może zostać uchylony. Wtedy podejrzany zostanie objęty dozorem policji oraz zakazem opuszczania kraju.

Prokuratura poinformowała, że będzie próbowała odwrócić decyzję sądu ws. możliwości zwolnienia za kaucją. "Zaskarżymy to postanowienie w części, w której sąd nałożył warunek umożliwiający zwolnienie podejrzanego w przypadku wpłaty poręczenia. Będziemy dokładać wszelkich starań, by zażalenie jeszcze dzisiaj wpłynęło do sądu" – przekazał rzecznik Prokuratury Okręgowej w Sosnowcu, prok. Bartosz Kilian.

Powiedział w rozmowie z PAP, że według prokuratury tylko bezwzględne aresztowanie podejrzanego pozwoli należycie zabezpieczyć postępowanie. Zażalenie ma trafić do Sądu Okręgowego w Sosnowcu najprawdopodobniej jeszcze w poniedziałek.

Łukasz Litewka zginął w czwartek w tragicznym wypadku. Jadąc na rowerze, został potrącony przez samochód. Kierowca mitsubishi, 57-letni mieszkaniec Sosnowca, został w piątek przesłuchany, a następnie usłyszał zarzut spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym. Wcześniej wykonano badania mające sprawdzić wersję wydarzeń mówiącą o zasłabnięciu za kierownicą.

– Podejrzany usłyszał zarzut spowodowania wypadku komunikacyjnego ze skutkiem śmiertelnym. Czyn ten zagrożony jest karą od sześciu miesięcy do ośmiu lat pozbawienia wolności – poinformował podczas piątkowej konferencji prasowej prok. Bartosz Kilian z Prokuratury Okręgowej w Sosnowcu.

Pogrzeb Łukasza Litewki. Ważny apel bliskich

Uroczystości pogrzebowe Łukasza Litewki zostały zaplanowane na najbliższą środę. Rozpoczną się o godz. 13.30 w kościele parafialnym pw. św. Joachima przy ul. Popiełuszki 46 w Sosnowcu. Po mszy świętej orszak pogrzebowy uda się na cmentarz przy ul. Zuzanny. Wiadomo już, że uroczystość będzie miała charakter państwowy.

W niedzielę na kilka dni przed ostatnim pożegnaniem tragicznie zmarłego posła na jego oficjalnym profilu w mediach społecznościowych pojawił się ważny apel.

"Wiemy, że wielu z Was chciałoby pożegnać Łukasza w środę. Prosimy, aby zamiast kwiatów, wiązanek wykonać dowolny gest dobroci. On na pewno wolałby, abyście kontynuowali jego misję i po prostu nieśli dobro. Zróbcie zakupy potrzebującym, wpłaćcie na zbiórkę walczącym o życie, wspomóżcie najbliższe schronisko, organizację pomocową. Będziemy wdzięczni za uszanowanie tej woli" – czytamy.

