Minuta ciszy w Sejmie. Czarzastemu łamał się głos, posłowie odmówili modlitwę

– W dniu 23 kwietnia zginął tragicznie Łukasz Litewka – polityk, samorządowiec, działacz społeczny, poseł na Sejm X kadencji – rozpoczął swoje wystąpienie Czarzasty.

Przypomniał, że w latach 2014-2023 Litewka był radnym Sosnowca. W Sejmie pełnił funkcję zastępcy przewodniczącego Komisji ds. Unii Europejskiej oraz Komisji Nadzwyczajnej ds. ochrony zwierząt. Pracował również w w Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej.

Czarzasty: Polska polityka straciła człowieka dialogu

– Był człowiekiem o ogromnej wrażliwości na krzywdę ludzi i zwierząt. Nigdy nie przechodził obojętnie obok potrzebujących pomocy. Polska polityka straciła człowieka dialogu, poszukującego porozumienia i zawsze gotowego do działania w sprawach, w których ludzie o głębokiej empatii słuchają swojego serca, odrzucając wszystkie waśnie, różnice i uprzedzenia – mówił marszałek Sejmu.

– Jesteśmy wdzięczni za ogrom pracy i bezinteresowne zaangażowanie w pomoc wszystkim, którzy jej potrzebowali. Za wrażliwość i pokazywanie nam, jak być lepszymi ludźmi. Zginął dobry człowiek. Uczcijmy jego pamięć minutą cieszy – zakończył Czarzasty, któremu łamał się głos.

Ktoś z sali zaintonował modlitwę za zmarłych: "Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj mu świeci. Niech odpoczywa w pokoju wiecznym. Amen".

Tragiczna śmierć posła Litewki. Podano datę i miejsce pogrzebu

36-letni Łukasz Litewka został potrącony przez samochód, gdy jechał rowerem w Dąbrowie Górniczej (woj. śląskie). Zginął na miejscu. Kierowcę aresztowano na trzy miesiące. Okoliczności wypadku bada prokuratura.

Uroczystości pogrzebowe posła rozpoczną się w środę (29 kwietnia) o godz. 13:30 w kościele parafii rzymskokatolickiej pw. św. Joachima w Sosnowcu przy ul. ks. Jerzego Popiełuszki 46.

Ceremonia będzie miała charakter państwowy, jej organizatorem jest Kancelaria Sejmu. Mszy świętej będzie przewodniczył biskup sosnowiecki Artur Ważny. Po mszy kondukt żałobny przejdzie na Cmentarz Parafialny przy ul. Zuzanny w Sosnowcu.

Zgodnie z wolą rodziny zarówno uroczystości w kościele, jak i na cmentarzu odbędą się bez udziału mediów.

