"Zdjęcie symbol". Posłowie koalicji nie wstali podczas minuty ciszy dla Henry'ego Nowaka

Morderstwo Henry'ego Nowaka, angielskiego nastolatka o polskim pochodzeniu, do którego doszło w grudniu 2025 roku wstrząsnęło Wielką Brytanią. Zabójca studenta, Vickrum Digwa, jest członkiem społeczności sikhijskiej. Narzędzie, którym zaatakował, było noszone przez niego legalnie. Sztylet miał ostrze długości około 21 centymetrów. Brytyjskie przepisy przewidują wyjątki pozwalające praktykującym sikhom na noszenie kirpanów – ceremonialnych mieczy i sztyletów będących symbolem wiary. Po procesie, który zakończył się w czerwcu tego roku Digwa został skazany na dożywocie.

Skandaliczne zachowanie części posłów

Podczas czwartkowego posiedzenia Sejmu posłowie uczcili minutą ciszy zamordowanego nastolatka. Była to inicjatywa Dariusza Mateckiego z Prawa i Sprawiedliwości. Niestety, nie wszyscy politycy uszanowali pamięć o Henrym Nowaku. Członkowie KO, Lewicy, Polski 2050 i PSL pozostali na swoich miejscach.

"Posłowie koalicji 13 grudnia nie chcieli wstać, gdy oddawano hołd zamordowanemu Henry'emu Nowakowi. Zdjęcie symbol" – czytamy na profilu Suwerennej Polski na portalu X.

"Niestety, koalicja rządząca (KO, Lewica, Trzecia Droga – z Donaldem Tuskiem na czele) w większości pozostała na miejscach i nie dołączyła do minuty ciszy. Nie przeszkadza im zarzynanie Polaka na ulicy przez czarnego barbarzyńcę" – skomentował zachowanie polityków koalicji rządzącej były premier Leszek Miller.

Zabójstwo Nowaka

Do tragedii doszło 3 grudnia 2025 roku. Henry Nowak wracał wieczorem do akademika w Southampton. Jak ustalił sąd, na ulicy spotkał 23-letniego Vickruma Digwę. Między mężczyznami doszło do sprzeczki. Nowak zaczął nagrywać rozmowę telefonem. Na nagraniu słychać, jak pyta: `'Czy jesteś złym człowiekiem?". Digwa odpowiada: "Jestem złym człowiekiem". Chwilę później nagranie się urywa.

Według ustaleń sądu napastnik wyciągnął z pochwy sztylet i ugodził Henry'ego w klatkę piersiową. Ostrze przebiło płuco i przecięło żyłę za obojczykiem. Później zadał jeszcze cztery kolejne ciosy.

Czytaj też:

Wrze w Wielkiej Brytanii. Antyimigranckie protesty w Irlandii Płn. i SzkocjiCzytaj też:

Vance zabrał głos ws. śmierci Nowaka. "Umarł tak, jak umiera cywilizacja"