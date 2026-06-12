Sagrada Familia? Raczej szkarada; to antyteza cywilizacji Europy

"Czy mogę zaprezentować bardzo niszową opinię? Podziwiam wytrwałość i wizję Gaudiego, ale nieszczególnie lubię Sagrada Familia - jeszcze mniej, kiedy zobaczyłem wnętrze na nagraniach. Jest tak przede wszystkim dlatego, że tak naprawdę nie budzi we mnie pobożności” – napisał na X Eduard Habsburg, były ambasador Węgier przy Stolicy Apostolskiej, promotor Mszy trydenckiej.

Zgadzam się z tą opinią. Sagrada Familia jest antytezą klasycznego piękna, to nie ulega wątpliwości. W klasycznym ujęciu piękno sztuki przejawia się w harmonii, stosownych proporcjach, symetrii. Sztuka inspiruje się naturą, ale nie zadowala się jej niedoskonałością. Sztuka chce przekroczyć naturę: ukazać, by tak rzec, czystość Bożego zamysłu, wykorzystując formy skażone przez grzech tylko jako punkt wyjścia.