Koniec awizo? Nowa funkcja w mObywatelu

Resort poinformował w komunikacie, że z nowej funkcji będą mogli skorzystać pełnoletni użytkownicy, którzy posiadają mDowód.

Wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski zaznaczył, że to kolejny milowy krok w budowaniu nowoczesnego, cyfrowego państwa.

Polacy mogą teraz bezpośrednio korespondować z urzędami

– Skrzynka e-Doręczeń w mObywatelu oznacza, że Polacy mogą teraz prowadzić oficjalną korespondencję z urzędami bezpośrednio z telefonu – bez awizo i bez zbędnych formalności. To zmiana, która dotyka codziennego życia milionów obywateli i pokazuje, że cyfrowa Polska to nie wizja na przyszłość, ale rzeczywistość, którą budujemy dziś – powiedział Gawkowski, cytowany w komunikacie resortu.

Z kolei wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski zwrócił uwagę, że wprowadzenie skrzynki osobistej w mObywatelu jest kolejnym krokiem na drodze budowania tej aplikacji jako platformy, która realnie odpowiada na potrzeby ludzi, umożliwiają im wygodna korespondencję z urzędem.

– Odbieranie decyzji, tworzenie odpowiedzi, monitorowanie terminów doręczenia – wszystko w jednym miejscu, zintegrowane z systemami państwowymi i bezpieczne. Użytkownicy mObywatela mają teraz w telefonie nie tylko dokumenty i usługi, ale też pełnoprawną skrzynkę do oficjalnej korespondencji – powiedział Standerski.

Kłopoty z Profilem Zaufanym

W poniedziałek wystąpiły przejściowe problemy z funkcjonowaniem Profilu Zaufanego. Resort cyfryzacji uspokaja, że awaria została naprawiona.

Jak przekazał Ministerstwo Cyfryzacji, w poniedziałek wystąpiły przejściowe utrudnienia z dostępem do Profilu Zaufanego. W wyniku awarii niemożliwe było logowanie i uwierzytelnianie się za jego pomocą oraz korzystanie z Podpisu Zaufanego. Resort zalecał w tym czasie korzystanie z innych form autoryzacji, np. za pomocą aplikacji mObywatel.

Około godziny 11.30 na profilu resortu w mediach społecznościowych pojawił się wpis, w którym poinformowano o usunięciu awarii. "Profil Zaufany, jak i wszystkie powiązane z nim usługi działają już prawidłowo! Bardzo dziękujemy za cierpliwość!" – napisano.

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