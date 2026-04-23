"Dzisiaj jest ważny dzień dla naszych relacji z UE". Zełenski triumfuje

Wczoraj ambasadorowie krajów UE wyrazili zgodę na udzielenie Ukrainie pożyczki w wysokości 90 mld euro. Decyzja, aby została finalnie zaakceptowana, musi teraz zostać zatwierdzona przez rządy państw członkowskich. Może to mieć miejsce już w najbliższy czwartek na Cyprze, gdzie odbędzie się dwudniowy szczyt szefów państw i rządów UE. Do tej pory decyzję ws. sankcji oraz pożyczki blokowały Węgry.

Zełenski: Ważny dzień dla relacji z UE

Zadowolenia z decyzji Brukseli nie kryje prezydent Ukrainy. Wołodymyr Zełenski zamieścił w sieci wpis, w którym podkreślił, że ogromna kwota unijnej pożyczki "wzmocni armię, uczyni Ukrainę bardziej odporną i umożliwi wypełnienie zobowiązań społecznych wobec Ukraińców".

"Pracujemy nad tym, aby pierwsza transza z tego pakietu wsparcia była dostępna już w maju–czerwcu. Środki z pakietu europejskiego zostaną skierowane, między innymi, na produkcję broni, zakup niezbędnej broni od partnerów, której jeszcze nie produkujemy na Ukrainie, oraz przygotowanie naszego sektora energetycznego i krytycznej infrastruktury na kolejną zimę" – przekazał Zełenski.

Ukraiński przywódca wskazał, że podczas szczytu na Cyprze, na którym będzie obecny, zostaną również poruszone kwestie związane z dalszymi sankcjami na Rosję. Inną sprawą będzie współpracami w ramach programu Drone Deals, który, według Zełenskiego, udowodnił swoją skuteczność na Bliskim Wschodzie i w Zatoce Perskiej.

Ogromna pożyczka dla Ukrainy

Z kwoty 90 mld euro, 30 mld zostanie przeznaczone na pomoc makrofinansową lub wsparcie budżetowe. Pozostała kwota zostanie przeznaczona na wzmocnienie potencjału obronnego Ukrainy i wsparcie zakupów sprzętu wojskowego, co zapewni terminowy dostęp do kluczowych produktów obronnych. Broń będzie kupowana głównie od przedsiębiorstw zbrojeniowych z Ukrainy, UE oraz państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG)/Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA).

Pieniądze będą pochodzić z zaciągniętej przez państwa członkowskie pożyczki. Jak szacuje Komisja Europejska, koszt obsługi długu na około 1 miliard euro do 2027 roku i około 3 miliardy euro rocznie od 2028 roku. Ukraina będzie zobowiązana do spłaty kapitału pożyczki po otrzymaniu reparacji wojennych od Rosji. KE nie wyjaśniła, w jaki sposób planuje wymóc na Moskwie spłatę reperacji i odzyskanie funduszy.

