Sankcje? Rosja ustanowiła nowy rekord liczby miliarderów

W 2025 r. rosyjska lista "Forbesa" powiększyła się o dziewięć nazwisk i obecnie obejmuje 155 osób o łącznym majątku 696,5 mld dolarów.

W porównaniu z ostatnim przedwojennym rokiem (2021) liczba Rosjan z majątkiem netto przekraczającym 1 mld dolarów wzrosła o 22 osoby, a w porównaniu z rokiem 2005 – ponad pięciokrotnie (+125 nazwisk).

Łączny majątek rosyjskich miliarderów wzrósł w ciągu roku o 70,1 mld dolarów. To o 90,3 mld więcej w porównaniu z rokiem 2021 i o 590 mld dolarów, czyli o 553 proc., w porównaniu z danymi sprzed 20 lat.

Prawie jedna czwarta rosyjskiej gospodarki w rękach oligarchów

Według szacunków "Forbesa", najbogatsi Rosjanie posiadają obecnie aktywa o wartości 52,2 bln rubli – kwotę równą 24 proc. rosyjskiej gospodarki (214 bilionów rubli). Ich łączny majątek jest niemal równy rezerwom Centralnego Banku Rosji (770 mld dolarów), o jedną czwartą większy niż budżet federalny i ponad dwukrotnie większy niż roczne budżety wszystkich rosyjskich regionów razem wziętych.

"Forbes" zauważa, że 85 miliarderów zwiększyło swój majątek w ciągu ostatniego roku. Na pierwszym miejscu uplasował się Aleksiej Mordaszow, właściciel Siewierstalu i kopalni złota Nordgold. Jego majątek wzrósł o 8,4 mld dolarów do 37 mld dolarów, co uczyniło go pierwszym Rosjaninem, którego aktywa przekroczyły 30 mld dolarów.

Szef Łukoila powiększył swój majątek mimo sankcji

Władimir Potanin, właściciel Norilsk Nikiel, który zajął drugie miejsce, stał się bogatszy o 5,5 mld dolarów, a "Forbes" oszacował jego majątek na 29,7 mld dolarów.

Podium zamyka Wagit Alekperow, który powiększył swój majątek o 800 mln dolarów do 29,5 mld dolarów, i to pomimo faktu, że jego Łukoil podlegał sankcjom USA i zakończył ubiegły rok stratą po raz pierwszy w swojej 30-letniej historii.

Pięciu kolejnych Rosjan zakończyło ubiegły rok z majątkiem przekraczającym 20 mld dolarów. Należą do nich Leonid Mikhelson, właściciel Novateku (28,3 mld dolarów); Suleiman Kerimow, senator i właściciel największej firmy wydobywającej złoto, Polyus (25,7 mld dolarów); Władimir Lisin, właściciel Nowolipeckiej Huty Żelaza i Stali (25,5 mld dolarów); Giennadij Timczenko, jeden z najbliższych przyjaciół Władimira Putina (24,2 mild dolarów); i Andriej Melniczenko, założyciel Grupy EuroChem (20,4 mld dolarów).

Nowi miliarderzy i udziały w węgierskich spółkach

Czternastu Rosjan po raz pierwszy zostało miliarderami. Wśród nich jest Rusłan Rachimkulow, syn byłego miliardera Megdeta Rachimkulowa i właściciel węgierskiej firmy inwestycyjnej Kafijat (1,9 mld dolarów).

Podobnie jak jego brat Timur (1,8 mld dolarów), posiada udziały w największych węgierskich firmach: OTP Bank i spółce naftowo-gazowej MOL. Były minister rolnictwa Rosji Aleksandr Tkaczew, właściciel jednego z największych przedsiębiorstw rolnych w kraju, Agrokompleks, również został miliarderem.

Cztery osoby zniknęły z listy miliarderów, z czego trzy miały skonfiskowane aktywa przez władze. Są to Dmitrij Kamienszczik (stracił lotnisko Domodiedowo), Konstantin Strukow (miał firmę wydobywczą złota YUKG) oraz Denis Sztengłow, którego holding spożywczy KDV został przejęty. Założyciel Yandexu Arkadij Wołoż również zniknął z listy po zrzeczeniu się rosyjskiego obywatelstwa.

