Sankcje Trumpa na Łukoil. Do akcji wkracza firma przyjaciela Putina
Ekonomia

Sankcje Trumpa na Łukoil. Do akcji wkracza firma przyjaciela Putina

Władimir Putin, prezydent Rosji
Władimir Putin, prezydent Rosji Źródło: Wikimedia Commons
Gunvor, firma założona przez przyjaciela Władimira Putina, kupi zagraniczne aktywa Łukoilu, który Donald Trump obłożył sankcjami.

Transakcja dotyczy przejęcia 100 proc. udziałów w spółce Łukoil International GmbH, która została wystawiona na sprzedaż z powodu sankcji. Analitycy Renaissance Capital szacują ich wartość na 3-4 mld dolarów.

Biuro prasowe Łukoilu podało, że zawarcie wiążącej umowy będzie wymagało zgody Biura ds. Kontroli Aktywów Zagranicznych (OFAC) przy Departamencie Skarbu USA. Potrzebne mogą być również zgody w innych krajach. W takim przypadku strony zwrócą się do OFAC o przedłużenie obecnej licencji do czasu sfinalizowania transakcji.

Łukoil, zdjęcie ilustracyjne

Zagraniczne aktywa Łukoilu kupi Gunvor. Stoi za nim człowiek Putina

Firma Gunvor została założona w 1997 r. przez szwedzkiego biznesmena Thorbjörna Törnqvista i miliardera Giennadija Timczenkę, bliskiego współpracownika prezydenta Rosji Władimira Putina. Przez długi czas firma była największym sprzedawcą rosyjskiej ropy za granicą i jednym z trzech największych podmiotów handlujących ropą naftową na świecie.

Po aneksji Krymu, w przededniu nałożenia sankcji przez USA, Timczenko sprzedał wszystkie swoje udziały wspólnikowi. Amerykański Departament Skarbu twierdził, że Putin "posiada inwestycje w Gunvorze i dostęp do jego funduszy".

Giennadij Timczenko, rosyjski oligarcha

Najbogatszy Rosjanin na czele naftowego giganta

Łukoil jest drugim co do wielkości producentem ropy naftowej w Rosji. Firma posiada udziały w projektach rozwoju złóż ropy naftowej w Azerbejdżanie, Kazachstanie, Uzbekistanie, Iraku, Egipcie i Zjednoczonych Emiratach Arabskich, a także w Ameryce Łacińskiej oraz Afryce Zachodniej i Środkowej. Jest też właścicielem rafinerii ropy naftowej w Bułgarii, Rumunii i Holandii, a także sieci stacji benzynowych w Unii Europejskiej.

Łączna wartość aktywów międzynarodowych Łukoilu wynosi około 10 mld dolarów. Na jego czele stoi najbogatszy Rosjanin, urodzony w Azerbejdżanie Wagit Alekperow, którego majątek szacowany jest prawie na 29 mld dolarów.

Wagit Alekperow, szef koncernu Łukoil

Sankcje Trumpa. Czy Putin zmięknie?

Prezydent USA Donald Trump nałożył 22 października sankcje na Łukoil i Rosnieft oraz ich spółki zależne. Amerykański przywódca chce w ten sposób zmusić Putina do negocjacji o zawieszeniu broni na Ukrainie.

Tymczasem najnowsze raporty amerykańskiego wywiadu mówią o tym, że prezydent Rosji jest bardziej zdeterminowany niż kiedykolwiek, by kontynuować wojnę i osiągnąć przewagę na froncie, bez względu na ludzkie i finansowe straty.

Opracował: Damian Cygan
Źródło: Reuters
