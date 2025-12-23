MFiPR: Polska złożyła 6. i 7. wniosek o płatność z KPO

"Do Komisji Europejskiej złożyliśmy już w sumie siedem z dziewięciu zaplanowanych wniosków. Dwa ostatnie zamierzamy wysłać w kwietniu i grudniu 2026 roku, a będzie on rekordowy pod względem liczby i skali inwestycji realizowanych w całej Polsce z KPO. Do Polski wpłynie w przyszłym roku w sumie ponad 110 mld zł" – czytamy w komunikacie.

Szósty i siódmy wniosek o płatność z KPO, które opiewają w sumie na 29 mld zł, zawierają 43 mierniki. Obejmują one realizację reform i inwestycji z takich obszarów jak: czysta i bezpieczna energetyka, cyfryzacja, infrastruktura, ekologiczny transport czy też ochrona zdrowia i rolnictwo, podano także.

"Te pieniądze zainwestujemy m. in. w: budowę i modernizację kolei; pasażerski tabor kolejowy; zakup ekologicznych autobusów; termomodernizację szkół i przedszkoli; zwiększenie dostępu do bardzo szybkiego internetu tam, gdzie go brakuje; cyfryzację usług medycznych; modernizację szpitali i doposażenie uczelni medycznych w sprzęt badawczy; rozwój sieci przesyłowych, infrastrukturę elektroenergetyczną i technologie wodorowe" – wymieniło ministerstwo.

Do tej pory z KPO podpisano już 938 tys. umów na ponad 168 mld zł, co stanowi 70% całej alokacji przewidzianej dla naszego kraju. Na realizację wielu inwestycji z pięciu dotychczas złożonych wniosków o płatność do Polski trafiło już prawie 100 mld zł – podano także.

Zmiany w polskim KPO. Bruksela wydała zgodę

Niedawno resort funduszy i polityki regionalnej przekazał, że UE daje "zielone światło" dla rewizji Krajowego Planu Odbudowy, którą proponuje Polska. Polski rząd zabiegał o zgodę na te zmiany od dwóch miesięcy. Jak przekazano w mediach społecznościowych: "Rada UE ds. Gospodarczych i Finansowych ECOFIN dała zielone światło na zaproponowane dwa miesiące temu przez polski rząd zmiany w KPO".

Resort przedstawił również skutki tej decyzji. Podkreślono, że po wprowadzonych zmianach dostępne środki na gwarancje kredytowe dla małych i średnich przedsiębiorstw wzrosną do 1,4 mld zł. Ponadto ponad dwukrotnie powiększy się budżet przeznaczony na inwestycje w infrastrukturę wodno-kanalizacyjną na obszarach wiejskich — osiągnie on 2 mld zł. Przewidziano także 2 mld zł na rozwój bezpiecznych systemów komunikacji satelitarnej.

Modyfikacje KPO zostały wcześniej zatwierdzone przez Komisję Europejską — w listopadzie przyjęto ostateczną wersję przygotowaną przez Polskę. W rezultacie całkowita wartość planu spadnie z 59,8 mld euro do 54,7 mld euro, głównie z powodu zmniejszenia części pożyczkowej z 34,5 mld euro do 29,4 mld euro. Bez zmian pozostaje część grantowa, która wynosi 25,3 mld euro.

