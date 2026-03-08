Ciśnienie wokół Donalda Tuska rośnie
Ciśnienie wokół Donalda Tuska rośnie

Sytuacja wokół Donalda Tuska przypomina zamknięty szczelnie zbiornik z nieczystościami, pod którym ktoś podkłada coraz większy ogień. Ostatnie co trzyma go w nomen omen "kupie" to słabość i dekompozycja opozycji.

Bodaj najlepszą ilustracją tej sytuacji jest swego rodzaju histeria, w jaką wpadło plemię "uśmiechniętych" w sprawie unijnego kredytu SAFE, który ma obciążyć nasze dzieci potężnymi wydatkami, odbierając nam jednocześnie prawo wyboru, co za to dla naszej armii kupimy i budować na przyszłość potężny argument za przyjęciem euro.

Desperacja

Kredyt jest porównywany do "Planu Marshalla". Do jego agresywnej reklamy zaangażowano chyba wszystkie dostępne Tuskowi narzędzia. Począwszy od polityków, a skończywszy na "ekspertach". Nie to jest jednak najbardziej charakterystyczne. Najbardziej charakterystyczne jest to, że w tej kampanii reklamowej używa się najcięższych szantaży emocjonalnych. Wobec przeciwnych kredytowi padają oskarżenia o „zdradę narodową”, o działanie w interesie obcych mocarstw. Może ktoś, kto nie zdawałby sobie sprawy z tego, że mamy tu do czynienia z ludźmi, dla których zdrada narodowa i działanie w interesie obcych mocarstw jest chlebem powszednim, by się przejął. Ale przejmuje się czy nie, to jednak wysoki diapazon, który ten rodzaj wycia osiągnął, z jednej strony obniża skuteczność kampanii, a z drugiej, można odnieść wrażenie, że ujawnia poziom desperacji.

