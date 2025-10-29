Sankcje Trumpa działają. Łukoil podjął trudną decyzję

Największa prywatna spółka naftowa w Rosji, Łukoil, podjęła decyzję o sprzedaży swoich aktywów zagranicznych po nałożeniu na nią sankcji przez Departament Skarbu USA.

Obecnie Łokoil ma udziały w projektach rozwoju złóż ropy naftowej w Azerbejdżanie, Kazachstanie, Uzbekistanie, Iraku, Egipcie i Zjednoczonych Emiratach Arabskich, a także w Ameryce Łacińskiej, Afryce Zachodniej i Środkowej. Firma posiada również rafinerie ropy naftowej w Bułgarii, Rumunii i Holandii, a także sieć stacji benzynowych w Unii Europejskiej.

Sprzedaż zagranicznych aktywów. Zniżka do 70 proc.

Według ekspertów, z którymi rozmawiał portal Izwiestia, łączna wartość aktywów zagranicznych Łukoilu wynosi około 10 mld dolarów, ale ze względu na presję sankcji będą one musiały zostać sprzedane z 50-70 proc. zniżką.

Po nałożeniu sankcji na Łukoil, Departament Skarbu USA zezwolił na związki z firmą do 21 listopada. Analitycy twierdzą, że sfinalizowanie transakcji przed tą datą jest dość trudne, ponieważ typowy okres sprzedaży takich aktywów wynosi 6-12 miesięcy.

Łokoil zbywa swoje aktywa w USA i UE, ale zachowuje spółki zależne działające na terytorium Wspólnoty Niepodległych Państw (WNP) i na Bliskim Wschodzie. Chodzi o uniknięcie całkowitej konfiskaty aktywów w krajach nieprzyjaznych.

Sankcje Trumpa na Łukoil

Zagraniczne aktywa Łukoilu odpowiadają za ponad 6,5 proc. produkcji ropy naftowej w spółce i prawie połowę produkcji gazu, podczas gdy zagraniczne rafinerie odpowiadają za jedną czwartą całkowitego wolumenu rafinacji ropy naftowej.

Po ogłoszeniu sprzedaży aktywów zagranicznych, akcje Łukoilu na giełdzie moskiewskiej straciły ponad 7 proc. W opinii analityków rosyjskiego Alfa Banku, sprzedaż aktywów będzie równoznaczna z ograniczeniem produkcji i rafinacji paliw przez tę największą prywatną spółkę naftową w Rosji.

