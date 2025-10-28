Sankcje na Rosję z jednym wyjątkiem. Skorzystają Niemcy

Przedstawicielka niemieckiego rządu podkreśliła, że władze Stanów Zjednoczonych złożyły w tej sprawie zapewnienie.

To właśnie administracja Donalda Trumpa niespodziewanie nałożyła w październiku sankcje na dwie największe rosyjskie firmy energetyczne, Rosnieft i Łukoil, które eksperci nazywają "silnikami pompującymi pieniądze przez wojskowe żyły Kremla".

Według Departamentu Skarbu USA celem sankcji jest "osłabienie zdolności Kremla do generowania dochodów dla swojej machiny wojennej". Waszyngton podkreśla, że ropa naftowa jest "krwiobiegiem" rosyjskiej gospodarki, a nowe sankcje skutecznie "odcinają ten szlak". Sankcje wprowadzono ze względu na brak poważnego zaangażowania Rosji w proces pokojowy.

USA idą na rękę Niemcom. List z Waszyngtonu

Jak przekazała minister gospodarki i energii Niemiec Katherina Reiche, Berlin otrzymał ze Stanów Zjednoczonych list zapewniający, że niemieckie aktywa spółki Rosnieft nie zostaną objęte sankcjami. Jako powód wskazano fakt, że nie są kontrolowane przez Rosję.

Niemcy domagały się zastosowania wyjątku w tej sprawie, podkreślając, że rafinerie będące pod niemieckim zarządem od 2022 roku mają kluczowe znaczenie dla zabezpieczenia dostaw paliwa, a także pozostają niezależne od rosyjskiej grupy macierzystej.

Jako przykład wskazano brandenburską rafinerię w Schwedt, która jest odpowiedzialna za ponad 12 proc. zdolności przetwórczej paliw w kraju, natomiast Rosnieft posiada w niej ponad 54 proc. udziałów.

Kanclerz Friedrich Merz podkreślał w ostatnim czasie, że nałożenie sankcji na Rosnieft poważnie zachwieje rynkiem paliw w Niemczech. – Będziemy o tym rozmawiać z Amerykanami. Zakładam, że Rosnieft otrzyma zwolnienie – oświadczył niemiecki polityk podczas rozmowy z dziennikarzami po czwartkowym szczycie Unii Europejskiej w Brukseli.

