"Wyjątek" dla Rosnieftu? Kanclerz Niemiec chce zwolnienia koncernu z sankcji USA

W środę prezydent USA Donald Trump nałożył sankcje na Rosnieft i Łukoil – dwie największe firmy naftowe w Rosji, które odpowiadają za połowę krajowego eksportu ropy, a także 34 ich spółek zależnych. To pierwsze restrykcje na rosyjskie firmy w czasie drugiej kadencji Trumpa. Eksperci oceniają to jako sygnał ostrzegawczy dla Kremla i początek poważniejszej presji finansowej Stanów Zjednoczonych na Moskwę.

Kanclerz Friedrich Merz zapowiedział, że będzie rozmawiał z amerykańską administracją, by nowe sankcje nie obejmowały działalności koncernu Rosnieft na terytorium Niemiec. – Będziemy o tym rozmawiać z Amerykanami. Zakładam, że Rosnieft otrzyma zwolnienie – oświadczył niemiecki polityk podczas rozmowy z dziennikarzami po czwartkowym szczycie Unii Europejskiej w Brukseli.

Merz zaznaczył, że nie jest jasne, czy firma Rosnieft Deutschland w ogóle potrzebuje zwolnienia z sankcji, ponieważ dotyczą one spółek, w których Rosnieft posiada co najmniej 50 proc. udziałów. Chociaż koncern pozostaje w rosyjskich rękach, rząd Niemiec kontroluje niemieckie aktywa Rosnieftu za pośrednictwem umowy powierniczej, która została ustanowiona we wrześniu 2022 r., po pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę.

Chiny i Indie odwracają się od Rosji?

– Dziś rano widziałam doniesienia z Chin, że ograniczają zakupy ropy z Rosji. Wiemy, że Indie zrobiły to samo na prośbę prezydenta Trumpa. Prezydent również naciskał na kraje europejskie, naszych sojuszników, aby także zaprzestały zakupów rosyjskiej ropy. Więc mamy do czynienia z pełną presją i spodziewamy się, że te sankcje przyniosą Rosji szkody – powiedziała w czwartek w rozmowie z dziennikarzami rzecznik Białego Domu Karoline Leavitt.

Według Reuters, chińskie państwowe spółki naftowe – PetroChina, Sinopec, CNOOC i Zhenhua Oil – zawiesiły zakupy ropy z Rosji z powodu sankcji nałożonych na Rosnieft i Łukoil przez prezydenta USA Donalda Trumpa. Wcześniej agencja podała, że największe rafinerie w Indiach zdecydowały o niemal całkowitym ograniczeniu zakupów rosyjskiej ropy.

Przypomnijmy, że władze państw członkowskich Unii Europejskiej osiągnęły w środę wieczorem porozumienie w sprawie 19. pakietu sankcji wobec Rosji. Nowe restrykcje obejmą m.in. zakaz importu rosyjskiego LNG od 2027 r.

