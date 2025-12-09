"Nie do przyjęcia". Ostre słowa Merza
"Nie do przyjęcia". Ostre słowa Merza

Kanclerz Friedrich Merz
Kanclerz Friedrich Merz Źródło: PAP/EPA / HANNIBAL HANSCHKE
Kanclerz Niemiec skomentował nową strategię bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych. Friedrich Merz stwierdził, że niektóre jej elementy są "nie do przyjęcia" dla Europy.

Biały Dom przedstawił w piątek nową Strategię Bezpieczeństwa Narodowego USA. Dokument został podpisany w listopadzie przez prezydenta Donalda Trumpa. Strategia zakłada gruntowną reorganizację polityki Ameryki wobec Europy i wzywa rządy państw europejskich do odzyskania suwerenności narodowej, przywrócenia otwartej debaty, zabezpieczenia swoich granic i ograniczenia zależności od scentralizowanej biurokracji Unii Europejskiej.

W dokumencie Amerykanie zwracają uwagę, że Europa stała się blokiem politycznym przeregulowanym i coraz bardziej cenzurującym, który ponadto utracił "pewność siebie" i stanął w obliczu "wymazania cywilizacyjnego" z powodu lat niekontrolowanej imigracji.

Merz niezadowolony po decyzji Trumpa

Kanclerz Niemiec odniósł się do nowej amerykańskiej strategii podczas wizyty w Nadrenii-Palatynacie. Na początku Merz stwierdził, że nie jest zaskoczony jej kształtem, biorąc pod uwagę, że jej najważniejsze elementy były wcześniej sygnalizowane przez amerykańską administrację. Wymienił w tym kontekście przemówienie wiceprezydenta USA J.D. Vance'a w Monachium na początku tego roku.

Jednocześnie szef niemieckiego rządu stwierdził, że niektóre elementy strategii są nie do przyjęcia dla UE.

– Część z tego można zrozumieć, część zaakceptować, a część jest dla nas nie do przyjęcia z perspektywy europejskiej. To potwierdza moją ocenę, że my w Europie, a zatem w Niemczech, musimy stać się znacznie bardziej niezależni od Stanów Zjednoczonych w zakresie polityki bezpieczeństwa – powiedział Merz i dodał, że o ile rozumie i akceptuje podejście "America First", to polityk oparta o hasło "America Only" będzie w dłuższej perspektywie niekorzystna nie tylko dla Europy, ale i dla samych Stanów Zjednoczonych.

Opracował: Marcin Bugaj
Źródło: The Guardian / Bloomberg
