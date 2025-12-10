Do Kongresu wpłynął projekt ustawy o wystąpieniu USA z NATO

W projekcie podkreślono, że Sojusz Północnoatlantycki jest reliktem zimnej wojny, ponieważ został utworzony w celu przeciwstawienia się Związkowi Radzieckiemu, który upadł 30 lat temu. Od tego czasu udział USA w NATO kosztował amerykańskich podatników biliony dolarów – wskazano.

"Nasza Konstytucja nie upoważnia do ciągłego angażowania się w konflikty zagraniczne, przed czym ostrzegali nas nasi Ojcowie Założyciele. Ameryka nie powinna być obrońcą świata, zwłaszcza gdy bogate kraje odmawiają płacenia za własną obronę" – czytamy w komunikacie biura kongresmena Massie'ego.

Jego kolega z partii, senator stanu Utah Mike Lee, złożył odpowiedni projekt ustawy w Senacie. Jeśli przepisy wejdą w życie, prezydent będzie zobowiązany powiadomić sojuszników o wyjściu Stanów Zjednoczonych z NATO w ciągu 30 dni od podjęcia decyzji. Ustawa zabrania również wykorzystywania funduszy amerykańskich podatników do finansowania budżetu NATO.

Trump krytycznie o NATO. Wyjątkiem Polska

Prezydent USA Donald Trump od momentu powrotu do Białego Domu w styczniu 2025 r. wielokrotnie ostro krytykował europejskich sojuszników za niewystarczające nakłady na zbrojenia, jednocześnie chwaląc Polskę.

– Już w czasie pierwszej kadencji podkreślałem, że nie wszystkie państwa NATO przeznaczały odpowiednio dużo pieniędzy na obronność. Niektóre w ogóle nie płaciły. Tylko siedem z 28 się składało. My byliśmy jednym z nich. Wśród nich była także Polska – wskazał Trump.

Zgodnie z szacunkami NATO, Polska w roku 2024, pod względem relacji do PKB, wydała na obronność najwięcej ze wszystkich członków Sojuszu (4,12 proc.). Do końca 2025 r. Polska planuje przeznaczyć na ten cel 4,7 proc. PKB.

Nowa strategia bezpieczeństwa USA zakłada koniec przyjmowania nowych członków do Sojuszu

NATO liczy obecnie 32 państwa Ameryki Północnej oraz Europy, które współpracują w obszarze militarnym. Ostatnie rozszerzenie miało miejsce w marcu 2024 r., kiedy do Sojuszu przystąpiła Szwecja. Rok wcześniej do NATO przyjęto Finlandię.

Opublikowana w zeszłym tygodniu nowa strategia bezpieczeństwa USA zakłada m.in. umożliwienie Europie wzięcia odpowiedzialności za własną obronę i zapobieganie dalszemu rozszerzaniu NATO.

Czytaj też:

USA chcą "odciągnąć" Polskę od UE. Ujawniono tajny dokument