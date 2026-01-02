Zmiany w prawie. Już obowiązują surowsze kary

„Każde sprowadzenie niebezpieczeństwa pożaru to realne zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi, ogromne straty dla środowiska i mienia, a także niebezpieczeństwo dla strażaków i służb ratowniczych. Państwo musi reagować zdecydowanie tam, gdzie lekkomyślność lub celowe działanie narażają innych na tragedię. Dlatego wprowadzamy kary, które będą realnie odstraszać i wzmacniać bezpieczeństwo publiczne” – powiedział cytowany w komunikacie wiceminister sprawiedliwości Arkadiusz Myrcha.

Surowsze kary za wypalanie traw

Ministerstwo Sprawiedliwości przypomina, że nowelizacja przepisów przewiduje istotne zaostrzenie odpowiedzialności za wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu pożarowemu, w szczególności za wypalanie traw oraz rozniecanie ognia w lasach, na łąkach i torfowiskach. Najważniejsze zmiany to:

podniesienie g órnej granicy grzywny za sprowadzenie zagro żenia pożarowego z 5 tys . zł do 30 tys . zł,

podwyższenie maksymalnej wysokości mandatu karnego z 500 zł do 5 tys . zł, a w przypadku popełnienia kilku wykroczeń jednym czynem – z 1000 z ł do 6 tys . zł.

Ponadto ustawa znosi karę nagany, uznaną za nieskuteczną wychowawczo i prewencyjnie, i wprowadza karę ograniczenia wolności jako jedną z możliwych sankcji. Oznacza to, że wykroczenia określone w art. 82 § 1, 2, 4 i 5 Kodeksu wykroczeń będą zagrożone karą aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.

Zmiany obejmują m.in. czyny mogące spowodować pożar, jego rozprzestrzenianie się, a także utrudnianie prowadzenie akcji ratowniczych lub ewakuacji.

Surowsze kary obejmą również osoby, które:

wypalaj ą trawy lub pozostałości roślinne w odległości mniejszej niż 100 m od zabudowań, las ów lub terenów podobnych albo gdy takie wypalanie utrudnia ruch drogowy,

pal ą tytoń poza miejscami do tego wyznaczonymi,

nie dopełniają obowiązk ów w zakresie ochrony przeciwpo żarowej obiekt ów i terenów,

nieostro żnie obchodzą się z ogniem lub nie nadzorują miejsca jego użycia.

Resort sprawiedliwości przypomina, że większość pożarów traw i lasów to efekt celowych podpaleń lub skrajnej nieostrożności. W warunkach nasilających się zjawisk ekstremalnych, takich jak susze i wysokie temperatury, nawet pozornie niegroźne działania mogą prowadzić do pożarów o dużej skali, zagrażających ludziom, infrastrukturze oraz przyrodzie.

