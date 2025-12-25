Zmiany w prawie. Od 2 stycznia kara za to wykroczenie wzrośnie do 30 tys. złotych

Nowe przepisy zdecydowanie zaostrzają kary za stwarzanie zagrożenia wybuchem pożaru. Chodzi nie tylko o popularny proceder wypalania traw czy rozniecania ognia w lasach, na łąkach i torfowiskach, ale także palenie tytoniu poza miejscami do tego wyznaczonymi. Dodatkowo wyższą karą będą zagrożone zaniedbania w zakresie ochrony przeciwpożarowej obiektów i terenów oraz nieostrożne obchodzenie się z ogniem.

Najważniejsze zmiany

Najważniejszymi zmianami wprowadzonymi przez nowelizację jest zaostrzenie kar za złamanie przepisów. Od 2 stycznia za spowodowanie zagrożenia pożarowego w miejscach publicznych, terenach leśnych i zurbanizowanych będzie groziła kara grzywny w wysokości maksymalnie 30 tys. złotych (obecnie 5 tys. złotych).

W Kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia podniesieniu ulegnie także maksymalna kwota mandatu karnego (z 500 zł do 5 tys. zł), a w przypadku popełnienia kilku wykroczeń jednym czynem – z 1000 zł do 6 tys. zł.

Nowelizacja wykreśla także z katalogu sankcji karę nagany. Prawodawca uznał, że jest ona nieskuteczną wychowawczo i prewencyjnie. Z kolei czyny mogące spowodować pożar, doprowadzić do jego rozprzestrzeniania się, a także za utrudnianie akcji gaśniczej będą zagrożone karą aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.

Coraz więcej pożarów w Polsce

W mijającym roku odnotowano znaczący wzrost liczby pożarów. W szczególności chodzi o pożary wywołane wypalaniem traw, pożary lasów oraz samochodów elektrycznych.

W pierwszym półroczu tego roku strażacy interweniowali 4 799 razy. To więcej o 18 proc. w porównaniu z analogicznym okresem roku 2023 roku. Jeśli chodzi o pożary traw to w pierwszym kwartale tego roku zanotowano 15 461 takich zdarzeń. To wzrost aż o 25 proc.

Czytaj też:

Nowa funkcja w znanej aplikacji. Sprawdź, co się zmieniCzytaj też:

Polska wnioskowała o pieniądze na budowę gigafabryki AI. UE zmienia przepisy